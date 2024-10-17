5 مباريات نارية في الملاعب العربية بعد نهاية التوقف الدولي.. قمة مُحتملة بين الأهلي والزمالك.. ومواجهات مرتقبة بدوري أبطال آسيا

ينتظر عشاق كرة القدم العربية، العديد من الأحداث والمباريات النارية عقب نهاية فترة التوقف الدولي في شهر أكتوبر، والتي شهدت إقامة مباريات في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025 وكأس العالم 2026.

وحققت أغلب المنتخبات العربية على مستوى قارة أفريقيا، نتائج إيجابية في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025، وضمن بعضها التأهل مثل مصر والجزائر، بينما أصبح السودان وتونس على وشك اللحاق بهما أيضا.

ولكن على العكس تماما، جاءت نتائج عرب آسيا متباينة للغاية في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، المقررة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، بمشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى في التاريخ.

أبرز 5 مباريات في الملاعب العربية

ونرصد أبرز 5 أحداث مرتقبة في ملاعب كرة القدم العربية عقب نهاية فترة التوقف الدولي لشهر أكتوبر.

ديربي الشباب والنصر

يحتضن استاد الأمير خالد بن سلطان في الرياض، ديربي العاصمة بين الشباب والنصر في قمة مباريات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

وتُقام المباراة في تمام التاسعة مساء يوم الجمعة 18 أكتوبر بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، بحسب موقع دوري روشن الرسمي.

نصف نهائي كأس السوبر المصري

تتجه الأنظار صوب أبوظبي، لمتابعة منافسات كأس السوبر المصري يوم الأحد 20 أكتوبر الحالي، والتي تُقام بمشاركة 4 فرق هي الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

في نصف النهائي يلتقي بيراميدز مع الزمالك، ثم يلعب الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا، وذلك على مدار يوم الأحد.

وتنطلق مباراة الزمالك مع بيراميدز في 4.05 مساء بتوقيت مصر ومكة المكرمة، بينما يلعب الأهلي مع سيراميكا في الثامنة مساء بنفس التوقيت.

دوري أبطال آسيا للنخبة

تُلعب مباريات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025، على مدار يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين.

ويستضيف العين الإماراتي نظيره الهلال السعودي على استاد هزاع بن زايد، في السابعة مساء الإثنين بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وبعدها يلعب الريان القطري مع أهلي جدة في التاسعة مساء.

وفي اليوم التالي، يحل الوصل الإماراتي ضيفا على الغرافة القطري، والنصر السعودي على استقلال طهران الإيراني في السابعة مساء.

كلاسيكو الرجاء والجيش الملكي

يحتضن ملعب العربي الزوالي بالدار البيضاء، قمة مباريات الجولة السابعة من الدوري المغربي، عندما يستضيف الرجاء نظيره الجيش الملكي.

وتنطلق المباراة المرتقبة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، يوم الثلاثاء المقبل، بين بطل ووصيف النسخة الماضية من البطولة.

نهائي كأس السوبر المصري

يستضيف استاد محمد بن زايد مباراة نهائي كأس السوبر المصري 2024، يوم الخميس المقبل 24 أكتوبر الحالي.

وتنطلق المباراة المرتقبة في تمام الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة، بين الأهلي أو سيراميكا كليوباترا، وأحد فريقي الزمالك وبيراميدز.