محافظ الغربية يشهد احتفال الطرق الصوفية بمولد السيد البدوي

شهد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية والدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، احتفال المشيخة العامة للطرق الصوفية، بمولد سيدي أحمد البدوي بالسرادق المقام بمنطقة الصاري بسيجر بطنطا.

جاء ذلك وسط حشود المواطنين من جميع أنحاء الجمهورية بحضور الشيخ عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية وعضو مجلس النواب، اللواء أحمد أنور السكرتير العام لمحافظة الغربية، المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد،والدكتور مجدى عاشور نائبا على فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، والدكتور محمد محمود أبو هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق ورئيس قطاع التصوف بالمشيخة العامة للطرق الصوفية، والدكتور محمد الياقوتي وزير الأوقاف السابق بجمهورية السودان، ومحمود الشريف نقيب السادة الأشراف، الشيخ عبد اللطيف طلحة رئيس الإدارة المركزية للأزهر بالغربية، الشيخ نوح العيسوي وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، الداعية الإسلامي الشيخ جابر البغدادي، والشيخ علاء أبو العزايم، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والجهات التنفيذية بالمحافظة، وعدد كبير من أتباع الطرق الصوفية ومحبي أولياء الله الصالحين.

بدأ الاحتفال بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية وثم الاستماع إلى تلاوة مباركة من آيات الذكر الحكيم ثم كلمة الدكتور عبد الهادي القصبي، قدم خلالها شكره وتقديره لمحافظ الغربية على اهتمامه الشخصي، بالإعداد الجيد لفاعليات الاحتفال بالمولد البدوي، مهنئا المحافظ وجميع الزوار بهذه المناسبة المباركة.

وأضاف القصبي، أننا نجتمع اليوم لنحتفل بقطب الأقطاب سيدي أحمد البدوي، الذي لقب بأبي الفتيان وبالمجاهد والذي خرج مدافع عن وطنه ضد الاحتلال وخرج جموع المواطنين يهتفون به، وأقول إملاوا الدنيا بسيرة المصطفى والأولياء والصالحين واستخلصوا منها قيم الإخلاص والتعايش وقبول الآخر وتعلموا منها الحفاظ على الوطن وحمايته من الشائعات، وتصدوا بذكر الله لكل من يحاول النيل من الوطن.

وفى بداية كلمته رحب المحافظ بالوفود والشخصيات المشاركة فى فعاليات الاحتفال بمولد العارف بالله السيد البدوي، والاستعدادات التي قامت بها المحافظة خلال هذه الفعاليات، وتزيين مدينة طنطا ورفع مستوى المرافق والخدمات وتشريف الضيوف من دول العالم ومحافظات مصر بزيارة عروس الدلتا.

كما هنئ محافظ الغربية الحضور بعدد من المناسبات نصر أكتوبر المجيد والعيد القومي لمحافظة الغربية ومولد سيدي أحمد البدوي والتي تتزامن جميعها في شهر أكتوبر.

وقال الجندي ما أروع أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نتذكر على دربة أولياء الله الصالحين فى مسيرة حياتهم الحافلة بالخير والحب والعطاء، وأن ننشر ونؤكد على قيم التسامح والمحبة والإخاء التى يدعو لها الإسلام وأن نعمل ونشارك فى مسيرة تنمية وبناء وطننا.. فالأمم لا تبنى ولا تقدم إلا بالأخلاق والعلم والعمل.

كما قدم الشكر للجهات الأمنية بالمحافظة على جهودهم في تأمين الاحتفالات وكذا جميع الجهات التنفيذية المعنية بتنظيم فاعليات المولد الأحمدي وتوفير الأريحية التامة لجميع الزوار، مؤكدا، أنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة لخدمة زوار البدوي، وتوفير سبل الراحة والأمان لهم، مشيرا إلى متابعته لفاعليات الاحتفال، للاطمئنان على توافر كافة الخدمات للزوار.

واختتم الاحتفال بالابتهالات الدينية والمدائح النبوية.