الخميس 17 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الغربية يشهد احتفال الطرق الصوفية بمولد السيد البدوي

محافظ الغربية يشهد
محافظ الغربية يشهد احتفال الطرق الصوفية بالسيد البدوي، فيتو

شهد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية والدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، احتفال المشيخة العامة للطرق الصوفية، بمولد سيدي أحمد البدوي بالسرادق المقام بمنطقة الصاري بسيجر بطنطا. 

طب طنطا يفتتح المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية بداية جديدة

مولد شيخ العرب، "لحمة وفراخ ونابت" وجبات إطعام خدمات الطرق الصوفية لمريدي البدوي(فيديو)

جاء ذلك وسط حشود المواطنين من جميع أنحاء الجمهورية بحضور الشيخ عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية وعضو مجلس النواب، اللواء أحمد أنور السكرتير العام لمحافظة الغربية،  المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد،والدكتور مجدى عاشور نائبا على فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، والدكتور محمد محمود أبو هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق ورئيس قطاع التصوف بالمشيخة العامة للطرق الصوفية، والدكتور محمد الياقوتي وزير الأوقاف السابق بجمهورية السودان، ومحمود الشريف نقيب السادة الأشراف، الشيخ عبد اللطيف طلحة رئيس الإدارة المركزية للأزهر بالغربية، الشيخ نوح العيسوي وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، الداعية الإسلامي الشيخ جابر البغدادي، والشيخ علاء أبو العزايم، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والجهات التنفيذية بالمحافظة، وعدد كبير من أتباع الطرق الصوفية ومحبي أولياء الله الصالحين.

بدأ الاحتفال بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية وثم الاستماع إلى تلاوة مباركة من آيات الذكر الحكيم ثم كلمة الدكتور عبد الهادي القصبي، قدم خلالها شكره وتقديره لمحافظ الغربية على اهتمامه الشخصي، بالإعداد الجيد لفاعليات الاحتفال بالمولد البدوي، مهنئا المحافظ وجميع الزوار بهذه المناسبة المباركة.

 وأضاف القصبي، أننا نجتمع اليوم لنحتفل بقطب الأقطاب سيدي أحمد البدوي، الذي لقب بأبي الفتيان وبالمجاهد والذي خرج مدافع عن وطنه ضد الاحتلال وخرج جموع المواطنين يهتفون به، وأقول إملاوا الدنيا بسيرة المصطفى والأولياء والصالحين واستخلصوا منها قيم الإخلاص والتعايش وقبول الآخر وتعلموا منها الحفاظ على الوطن وحمايته من الشائعات، وتصدوا بذكر الله لكل من يحاول النيل من الوطن.

وفى بداية كلمته رحب المحافظ بالوفود والشخصيات المشاركة فى فعاليات الاحتفال بمولد العارف بالله السيد البدوي، والاستعدادات التي قامت بها المحافظة خلال هذه الفعاليات، وتزيين مدينة طنطا ورفع مستوى المرافق والخدمات وتشريف الضيوف من دول العالم ومحافظات مصر بزيارة عروس الدلتا.

 كما هنئ محافظ الغربية الحضور بعدد من المناسبات نصر أكتوبر المجيد والعيد القومي لمحافظة الغربية ومولد سيدي أحمد البدوي والتي تتزامن جميعها في شهر أكتوبر.

وقال الجندي  ما أروع أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نتذكر على دربة أولياء الله الصالحين فى مسيرة حياتهم الحافلة بالخير والحب والعطاء، وأن ننشر ونؤكد على قيم التسامح والمحبة والإخاء التى يدعو لها الإسلام وأن نعمل ونشارك فى مسيرة تنمية وبناء وطننا.. فالأمم لا تبنى ولا تقدم إلا بالأخلاق والعلم والعمل.

كما قدم الشكر للجهات الأمنية بالمحافظة على جهودهم في تأمين الاحتفالات وكذا جميع الجهات التنفيذية المعنية بتنظيم فاعليات المولد الأحمدي وتوفير الأريحية التامة لجميع الزوار، مؤكدا، أنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة لخدمة زوار البدوي، وتوفير سبل الراحة والأمان لهم، مشيرا إلى متابعته لفاعليات الاحتفال، للاطمئنان على توافر كافة الخدمات للزوار.

واختتم الاحتفال بالابتهالات الدينية والمدائح النبوية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

شاب يتخلص من حياته بالحبة القاتلة في الغربية

طب طنطا يفتتح المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية بداية جديدة

فيتو داخل مملكة الدراويش، مجذوب السيد البدوي يمدح آل البيت (فيديو)

زيارة مفاجئة لمحافظ الغربية لموقع احتفال السيد البدوي ويطالب بتوفير سبل الراحة لزوار المولد (صور)

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الخميس 17-10-2024 ببداية التعاملات

سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس 17-10-2024 ببداية التعاملات

أخبار مصر: وفاة مأساوية لنجم غنائي شهير، حدث خطير يهدد سد النهضة، بشرى عن سعر الأسمدة، مفاجأة مدوية في اتهام مبابي بالاغتصاب

تجديد حبس عامل متهم بالتحرش بطفلة في بدر

قرار عاجل من التعليم بشأن صرف مستحقات المعلمين بالحصة

مارس الرذيلة مع 93 سيدة، اليوم نظر استئناف طبيب روض الفرج على حكم إعدامه

باب زويلة.. بداية دولة المماليك ومن عنده كانت نهايتها (فيديوجراف)

منير مراد، خفيف الظل الذي لم يهتم المصريون بخبر وفاته بسبب السادات، وهذه قصة علاقته بشقيقة تامر حسني

منوعات

المزيد

قابلة للتكيف والتطور، دار أزياء تصمم بدلة فضاء مستقبلية لرواد رحلة القمر 2026

بسبب البرق، إصابة 26 شخصا فى انفجار وحريق في محطة لتخزين النفط بفنزويلا

انشغل بهاتفه الجوال، نجاة شاب من الموت دهسا تحت عجلات قطار في آخر ثانية (فيديو)

كان هيدمر مرضى السكر، خطأ شنيع يجبر كوكاكولا على سحب أحد مشروباتها الشهيرة من الأسواق

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الذهب اليوم الخميس 17-10-2024 ببداية التعاملات

أسعار الشوفان اليوم الخميس 17-10-2024 في الأسواق

سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس 17-10-2024 ببداية التعاملات

ارتفاع الأولين والصويا، ننشر أسعار الزيت الخام بالأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

أوقات لا يجوز فيها قراءة القرآن الكريم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى الساهرة، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 14 بسورة النازعات

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة إبراهيم ابن رسول الله

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 17-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية