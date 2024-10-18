ترشيد استهلاك الكهرباء، تفاصيل خطة عمل لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ

شهدت الساعات الماضية إعلان لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب مجدي سليم، إقرار خطة عمل دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول، والتي من بينها مناقشة سبل ترشيد الإستهلاك المحلي للكهرباء وتشجيع قطاع الكهرباء على التوسع في استخدام العدادات مسبوقة الدفع وتطبيقات الشبكات الذكية باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

خطة عمل لجنة الطاقة بالشيوخ في قطاع البترول

و تضمنت خطة عمل لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، عدة محاور، بينها محور البترول، والكهرباء والبيئة وكذلك ملف العمل.

وفيما يتعلق بقطاع البترول تضمنت خطة عمل لجنة الطاقة بالشيوخ ما يلي:

جذب الاستثمارات في قطاع البترول

1. دراسة آليات جذب المزيد من الاستثمارات في قطاع الطاقة وتعزيز القدرات الإنتاجية من النفط والغاز، ضمن إستراتيجية توسيع نطاق البحث والاستكشاف والاستفادة من الموارد الطبيعية بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة وزيادة العائدات الاقتصادية بما يتماشى مع إستراتيجية مصر الرامية إلى استغلال الفرص الواعدة في مجال البحث عن الغاز الطبيعي والبترول، مما يسهم في تعزيز مكانة مصر على الخريطة الطاقة العالمية.

تحديث قطاع البترول

2. مناقشة سياسة وزارة البترول والثروة المعدنية لتحديث قطاع البترول، ودعم تنمية الاقتصاد القومي في إطار تعزيز قدرة القطاع على مواكبة الحداثة والمتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية.

3. دراسة مستقبل الغاز الطبيعي في مصر والوقوف علي ما تم إنجازه من خطة توصيل الغاز الطبيعي لكل أنحاء الجمهورية.

4. دراسة وتقييم تنفيذ وزارة البترول للمبادرات الرئاسية الخاصة بالتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات من خلال البرنامج الخاص بإحلال السيارات القديمة وتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج "غاز وبنزين".

5. مناقشة خطة وزارة البترول بشأن تطوير ورفع كفاءة معامل تكرير البترول.

6. دراسة مستقبل الطاقة في مصر بشكل عام بين الواقع والمأمول.



خطة لجنة الطاقة بشأن قطاع الكهرباء

وفيما يتعلق بقطاع الكهرباء تضمنت خطة عمل لجنة الطاقة والبيئة:

1. دراسة أهم التحديات والمشكلات التي تواجه قطاع الكهرباء لتغطية احتياجات الدولة من الكهرباء حتى عام 2035 وسبل مواجهة تلك التحديات.

2. مناقشة سبل ترشيد الإستهلاك المحلي للكهرباء وتشجيع قطاع الكهرباء على التوسع في استخدام العدادات مسبوقة الدفع وتطبيقات الشبكات الذكية باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

3. دراسة مدى إمكانية رفع كفاءة وتطوير محطات الكهرباء على مستوى الجمهورية.



4. مناقشة جهود وزارة الكهرباء لتحويل خطوط الكهرباء للجهد المتوسط المارة أعلى المباني إلى كابلات أرضية.

5. دراسة وتقييم خطة وزارة الكهرباء لتنويع مصادر الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية والعمل علي تعظيم مشاركة الطاقة الجديدة والمتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح، في ظل إستراتيجية الدولة التي تهدف الي زيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة في مصر بحلول 2035.



6. التعرف على خطة وزارة الكهرباء لتحويل مصر إلى محور عالمي للطاقة من خلال تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول العربية والأفريقية.

7. بحث أساليب القضاء على ظاهرة سرقة التيار الكهربائي وخسائرها نهائيا وفق مخطط زمني محدد.

8. دراسة آليات تسريع وتيرة تنفيذ الهيدروجين الأخضر الذي يعزز من مكانة مصر لتصبح إحدى البلدان الرائدة في إنتاج الهيدروجين الأخضر عالميا.

ورأت لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، أنه بالنسبة لقطاع البيئة، مناقشة كل ما يتعلق بالوزارة بشأن التخلص من النفايات الصناعية والطبية الخطرة بالتنسيق مع وزارتي الصناعة والصحة، والتعرف على جهود وزارة البيئة لحماية نهر النيل والمجاري من التلوث، واستكمال مناقشة قضية التغييرات المناخية وآثارها وسبل مواجهتها ولاسيما في ظل التغيرات المناخية التي يشهدها العالم.

وحول القوى العاملة، تتضمن خطة العمل مناقشة تحديات سوق العمل وكيفية مواجهتها ومتابعة خطة وزارة العمل بشأن معدلات التشغيل وخطة الحد من البطالة والسعي نحو فتح أسواق عمل خارجية أمام العمالة المصرية.