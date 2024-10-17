التصريح بدفن جثتي شخصين ضحايا حادث بالتجمع

صرحت نيابة القاهرة الجديدة بدفنى جثتي شخصين لقيا مصرعهما في حادث مروري أمام نزلة كوبرى أكتوبر في اتجاه التجمع بالقاهرة، نتيجة وجود مياه على الطريق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة أمام نزلة كوبري أكتوبر ووجود وفيات.

على الفور انتقلت قوة أمنية وسيارات الإسعاف لمكان الحادث، تبين أن الحادث وقع بسبب وجود مياه على الأسفلت مما تسبب في التفاف السيارة على الطريق في اتجاه الطريق الموازي، ودخلت تحت سيارة تريلا.



وأسفر الحادث عن وفاة شخصين كانا يستقلان السيارة، وتم نقلهما إلى المستشفى