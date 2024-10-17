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محافظ كفر الشيخ: 7 أتوبيسات و100 سيارة ميكروباص لنقل الأهالي وطلاب الجامعة تخفيفا للزحام

مواقف السيارات بكفر
مواقف السيارات بكفر الشيخ، فيتو

قال اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، أنه تابع حركة النقل والسير بالمواقف، حيث تم الدفع بـ7 أتوبيسات و100 سيارة ميكروباص إضافية لنقل الأهالي وطلاب الجامعة بمركز بلطيم، خلال فترات الذروة، لمنع الازدحام، وحرصًا على سلامة ومستقبل أبنائنا الطلاب، وذلك بإشراف اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، بالتعاون مع إدارة المواقف وإدارة المرور.

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وأكد محافظ كفر الشيخ أن هذه الخطوة تأتي استجابة لمطالب الأهالي وتلبيةً لاحتياجات أبنائنا طلاب الجامعة، وطبقًا للتقارير اليومية، والزيارات الميدانية للمواقف، وفي إطار سعي المحافظة لتحسين منظومة النقل وتقديم أفضل الخدمات للأهالي، وذلك لتخفيف العبء عن طلاب الجامعة والمدارس وتوفير وسيلة نقل آمنة ومريحة لأبنائنا الطلاب، مشيرًا إلى أنه يتم الدفع بأتوبيسات وسيارات إضافية بمعظم مواقف المحافظة لنقل الطلاب والأهالي في أوقات الذروة.

 

تكثيف الحملات الرقابية على المواقف

وكلف محافظ كفر الشيخ، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة بالتنسيق مع وحدات إدارة المرور والإدارة العامة للمواقف، لمتابعة حركة وخطوط السير ونقل الطلاب والأهالي، مشددًا بتكثيف الحملات الرقابية على المواقف لمواجهة أي محاولة لاستغلال الأهالي والتواصل معهم ميدانيًا.

وفي السياق، تناشد محافظة كفرالشيخ، المواطنين للتمسك بحقهم فى الإبلاغ عن أي مخالفات علي الخط الساخن 114 والخط الأرضي 0473220792 - غرفة العمليات وإدارة الأزمات، ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة؛ والخط الساخن لإدارة المرور  136 والأرضي 0473232297 يوميًا على مدار الـ 24 ساعة.

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بلطيم الجامعة اللواء علاء عبدالمعطي محافظة كفر الشيخ اللواء عمرو الفداوي رئيس مركز ومدينة بلطيم

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