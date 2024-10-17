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اقتصاد

وزير الاستثمار يلتقي مجموعة «يورو كلير» المالية لبحث تطورات مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر

جانب من اللقاء؛ فيتو
جانب من اللقاء؛ فيتو

 التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية  مع المسئولين التنفيذيين في مجموعة "يورو كلير"، أحد أكبر مزودي الخدمات المالية على مستوى العالم، في إطار زيارته الحالية للعاصمة البلجيكية بروكسل.

وتناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون المالي بين مصر والمجموعة، بالإضافة إلى بحث فرص توسيع نطاق أنشطة المجموعة في السوق المصري.

 

الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة لتعزيز مناخ الاستثمار

وخلال اللقاء، أكد الوزير على الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية لتعزيز مناخ الاستثمار، وخاصة في القطاعات ذات الأولوية مثل التكنولوجيا المالية، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية. 

 

كما شدد على أهمية دور المؤسسات المالية الدولية في دعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في مصر، مشيرًا إلى الإمكانات الواعدة التي يقدمها السوق المصري للمستثمرين الأجانب.

كما التقى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية  مع Giuseppe Stefani – المدير العام لشركة Deme Hyport Energy حيث تناول اللقاء فرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصري، وكذا تطورات مشروع الشركة في مصر لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء.

وأكد الوزير حرص الوزارة وأجهزتها التابعة على تقديم كافة أوجه الدعم لمشروع الشركة في مصر لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء بمنطقة جرجوب حيث يمثل هذا المشروع أهمية بالغة للدولة المصرية، ويأتي في إطار توجهاتها الحالية للتوسع في مشروعات الطاقة الخضراء.

ومن جانبه أكد  Giuseppe Stefani – المدير العام لشركة Deme Hyport Energy حرص الشركة على التواجد والتوسع بالسوق المصري باعتباره أحد المقاصد الاستثمارية الرئيسية بالمنطقة، مشيرا إلى أن التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى لمشروع الشركة في مصر تبلغ ٣ مليارات يورو لتصل التكلفة الاستثمارية للمشروع ككل إلى ٢٤ مليار يورو لمراحل المشروع الثلاث.

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 جدير بالذكر أن الشركة قامت بتوقيع الاتفاقية الخاصة بمشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء بمنطقة جرجوب على هامش فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

 

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