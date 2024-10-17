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اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الخميس 17-10-2024 ببداية التعاملات

أسعار الذهب اليوم،
أسعار الذهب اليوم، فيتو

 شهدت أسعار الذهب حالة من الاستقرار في بداية تعاملات اليوم الخميس 17-10-2024، في الأسواق المصرية بعد الارتفاعات التي شهدها المعدن الأصفر أمس الأربعاء. 

ننشر آخر تحديث لسعر الذهب اليوم الخميس في الأسواق، بعد أن شهدت الأسعار حالة من الارتفاع في ختام حركة تعاملات أمس الأربعاء.

أسعار الذهب، فيتو
أسعار الذهب، فيتو

سعر جرام الذهب عيار 24

وفي السوق المصرية، سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4142 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

 بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 3625 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 

 أما جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3107 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب 

 وعلى صعيد الجنيه الذهب، فقد وصل سعره إلى نحو 29000 جنيه، مما يعكس استقرار السوق المحلية في ظل الظروف العالمية الحالية.

 

أسعار الذهب تقترب من مستويات تاريخية

 حققت أسعار الذهب ارتفاعا، في تعاملات الخميس المبكرة، لتحوم قرب مستويات تاريخية، بدعم من حالة عدم اليقين المحيطة بالانتخابات الأمريكية والتوقعات بقيام بنوك مركزية كبرى باتخاذ قرارات بمزيد من خفض أسعار الفائدة، وذلك في وقت يترقب فيه المستثمرون سلسلة من البيانات الأمريكية للحصول على مزيد من المؤشرات حول اتجاهات السوق.

أسعار الذهب اليوم الخميس 17 - 10 -2024، آخر تحديث بعد ارتفاع أمس المفاجئ

هل يصل سعر الجنيه الذهب إلى 30000 جنيه قبل نهاية أكتوبر؟

سعر الذهب في المعاملات الفورية

صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 2682.14 دولار للأوقية (الأونصة)، وكانت الأسعار قد وصلت أمس الأربعاء إلى 2685.16 وهو مستوى يقل قليلا عن المستوى القياسي الذي سجلته في 26 سبتمبر وبلغ 2685.42 دولار.

 

كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2697.40 دولار.

 

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الذهب أسعار الذهب سعر جرام الذهب سعر جرام الذهب عيار 21 سعر الجنيه الذهب

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