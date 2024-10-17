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اقتصاد

هل يصل سعر الجنيه الذهب إلى 30000 جنيه قبل نهاية أكتوبر؟

أسعار الجنيه الذهب،
أسعار الجنيه الذهب، فيتو

وصلت أسعار الجنيه الذهب اليوم إلى 29000 جنيه داخل الأسواق المحلية  خلال الساعات الماضية.

ويعد الجنيه الذهب من أفضل أنواع الاستثمار المحلية خلال الفترة الاخيرة ومع زيادة الطلب عليه من قبل المستهلكين كوسيلة استثمارية امنة.

وقال بعض العاملين فى مجال تجارة الذهب المحلية إن اسعار الذهب ارتفعت لأن السعر العالمي يواصل الصعود حيث سجلت الاوقية 2681 دولارًا.

 

توقعات ارتفاع الذهب 10%

من المتوقع أن ترتفع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية خلال العام المقبل، وفقًا لاستطلاع شمل خبراء في صناعة السبائك خلال تجمع سنوي كبير.

 

يتوقع المشاركون في فعالية رابطة سوق لندن للسبائك (LBMA) في ميامي أن تصل أسعار الذهب إلى 2,917.40 دولار للأونصة بحلول أواخر أكتوبر من العام الجاري، أي بزيادة تقارب 10% عن المستويات الحالية. وتعتمد هذه التوقعات على متوسط توقعات المتداولين والمصافي وشركات التعدين الذين تم استطلاع آرائهم على مدى يومين خلال المؤتمر.

يُعد الذهب من أفضل السلع أداءً في عام 2024، حيث سجل مستويات قياسية متتالية بفضل مكانته كملاذ آمن ودوره في تنويع الثروات، إلى جانب زيادة مشتريات البنوك المركزية. وسجل الذهب ذروته الأخيرة فوق 2,685 دولارًا للأونصة الشهر الماضي، مدعومًا بتحول الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض أسعار الفائدة. ويؤدي انخفاض الفائدة عادة إلى تعزيز أداء الذهب الذي لا يدر عائدًا.

 

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