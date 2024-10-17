تجديد حبس عامل متهم بالتحرش بطفلة في بدر

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح بدر تجديد حبس عامل متهم بالتحرش بطفلة تبلغ من العمر 5 سنوات داخل محل تجاري بمنطقة بدر، 15 يوما على ذمة التحقيق.



كان قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من موظف ونجلته بتضرره من قيام عامل في محل بالتحرش بنجلته ومضايقتها أثناء تواجدها بالمحل.

وبالفحص تم تحديد وضبط مُرتكب الواقعــة.

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.