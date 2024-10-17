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حوادث

تجديد حبس عامل متهم بالتحرش بطفلة في بدر

تجديد حبس، فيتو
تجديد حبس، فيتو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح بدر تجديد حبس عامل متهم بالتحرش بطفلة تبلغ من العمر 5 سنوات داخل محل تجاري بمنطقة بدر، 15 يوما على ذمة التحقيق.


كان  قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من موظف ونجلته بتضرره من قيام عامل في محل بالتحرش بنجلته ومضايقتها أثناء تواجدها بالمحل.

وبالفحص تم تحديد وضبط مُرتكب الواقعــة.

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.


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محكمة جنح بدر بدر قسم شرطة بدر مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

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