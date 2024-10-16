النيابة العامة تأمر بإحالة سائق حافلة طريق الجلالة محبوسًا إلى محكمة الجنايات
أمرت النيابة العامة بإحالة سائق حافلة طريق الجلالة، إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لاتهامه بتعاطي جوهر المورفين المخدر، والقتل والإصابة الخطأ، حال قيادته حافلة تحت تأثير ذلك المخدر وبحالة ينجم عنها الخطر.
وأسفر الحادث عن مصرع 12 طالبا وإصابة 29 آخرين.
هذا، وتهيب النيابة العامة بمسئولي شركات نقل الأشخاص، والمسئولين عن المؤسسات التعليمية المختلفة إلى وضع أُسُس واضحة ومنتظمة للكشف الدوري على السائقين؛ ضمانًا لعدم تعاطيهم المواد المخدرة أو المسكرة التي تؤثر على صلاحيتهم للقيادة، وتعرض حياة مستقلي الحافلات التي يقودونها للخطر.
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