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مليون دولار للفائز الأول، رعاية المبتكرين يُطلق مسابقة "قمة مصر للمشاريع الاستثمارية المجتمعية"

صندوق الابتكار والنوابغ،
صندوق الابتكار والنوابغ، فيتو
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أطلق  صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ مسابقة "قمة مصر للمشاريع الاستثمارية المجتمعية" بالتعاون مع منظمة Hult Prize العالمية.

صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ يُطلق مسابقة "قمة مصر للمشاريع الاستثمارية المجتمعية"

وأكد د.هاني عياد المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، أن المسابقة تستهدف طلاب الجامعات والمعاهد العليا المصرية، حيث تُتيح لهم فرصة التنافس لتقديم أفكار وحلول مبتكرة تساهم في إحداث تأثير إيجابي في مجتمعهم. 

وأضاف: تأتي هذه المسابقة في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، والتي تركز على دعم ريادة الأعمال والابتكار، ويُمكن للطلاب تقديم فكرة أو نموذج أولي لمشروع مبتكر في أي مجال أو تخصص، طالما أنه يدعم الاستدامة البيئية والاجتماعية، والمسابقة حققت نجاحًا كبيرًا خلال العامين الماضيين، حيث تمكن الطلاب من الوصول إلى النهائيات الدولية، مما يعكس أهمية هذه المبادرة.

وسيحصل الفائز بالمركز الأول في المسابقة على جوائز مالية قيمة، بالإضافة إلى فرصة المشاركة في دورات تدريبية متخصصة تؤهله لتمثيل مصر في مسابقة Hult Prize العالمية.

للمزيد من التفاصيل حول المسابقة، وكيفية تقديم مشروعك، يُرجى الدخول على هذا الرابط 
 

وإذا كنت ترغب في أن تكون ممثلًا للمسابقة في جامعتك، يمكنك التسجيل من خلال هذا الرابط:
 

جدير بالذكر أن مسابقة Hult Prize الدولية تُقدم لأصحاب المشاريع الذين يمتلكون أفكارًا مبتكرة تسهم في إيجاد حلول للقضايا المجتمعية الملحة، مثل الأمن الغذائي، والوصول إلى المياه، والطاقة، والتعليم، وتشارك في المسابقة أكثر من 120 دولة، ويشارك فيها أكثر من 100 ألف متسابق سنويًا، مع جائزة قدرها مليون دولار أمريكي للمركز الأول على المستوى العالمي، وتُنظم المسابقة في مصر بالتعاون بين وزارة التعليم العالي ممثلة في صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ ومؤسسة Hult Prize.

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