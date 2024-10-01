الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ يعلن عن فرص توظيف جديدة

صندوق رعاية المبتكرين،
صندوق رعاية المبتكرين، فيتو
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أعلن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن حاجته لتعيين عدد من الموظفين في التخصصات التالية:

1. مسؤول للتخطيط والسياسات خبرة لا تقل عن 7 سنوات: يجب أن يكون المرشح حاصلًا على درجة الدكتوراه، ولديه خبرة سابقة في ممارسات المتابعة والتقييم، ويجب أن يمتلك مهارات بحثية تدعم إنشاء السياسات والبرامج القائمة على الأدلة، وأن يكون لديه خلفية قوية في إنشاء الشراكات للمشاريع التعاونية على الصعيدين الوطني والدولي.

2. مطور ريادة أعمال: يجب أن يكون المرشح حاصلًا على درجة الماجستير في إدارة الأعمال مع تخصص في ريادة الأعمال، ويجب أن يتمتع بمهارات تسويقية ممتازة، وإدارة إستراتيجية، وتخطيط الأعمال، ويجب أن يتفوق في تصميم وتنفيذ برامج دعم رواد الأعمال للشباب.

3. مسؤول للتخطيط والسياسات خبرة لا تقل عن 3 سنوات: يجب أن يتمتع المرشحون بمهارات بحثية ممتازة لدعم تطوير السياسات والتخطيط، وأن يكون لديهم معرفة أساسية بممارسات المتابعة والتقييم، كما يجب أن يتمتعوا بمهارات العمل الجماعي والتواصل، والكفاءة في استخدام برامج التصميم الجرافيكي مثل Photoshop أو Illustrator أو ما شابه ذلك.

4. مدير/مديرو مشروع: يجب أن يكون المرشح حاصلًا على درجة الدكتوراه في مجال علوم الكمبيوتر/ الذكاء الاصطناعي/ العلوم الأساسية، ولديه خبرة سابقة في الصناعة، ويجب أن يتمتع المرشح بمهارات إدارة المشاريع، ويفضل أن يكون لديه شهادة في إدارة المشاريع أو ماجستير إدارة الأعمال.

5. إخصائي وسائل التواصل الاجتماعي: يجب أن يكون للمرشح تفاعل مباشر مع مستخدمي الشبكات والمجتمعات الافتراضية لبناء الوعي بعلامة ISF التجارية، ويجب أن يكون المرشح ملمًا بوسائل التواصل الاجتماعي، ويمتلك مهارات عملية، ومعرفة بمنصات التواصل الاجتماعي المتعددة، ووعي بالاتجاهات الحالية، كما يجب أن يكون لديه مهارات تواصل ممتازة بما في ذلك الكتابة، والتحرير، وتحسين محركات البحث وسرد القصص، بالإضافة إلى القدرة على تقديم المحتوى بطريقة تجذب الجمهور المستهدف.

يجب على جميع المرشحين امتلاك مهارات اتصال كتابية وشفوية ممتازة، بما في ذلك الكفاءة في كتابة التقارير والقدرة على التواصل الفعال من خلال وسائل متنوعة، بما في ذلك الأدوات المرئية والمتعددة الوسائط.

للتقديم يرجى إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي

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البحث العلمي التعليم العالي الذكاء الاصطناعي رعاية المبتكرين والنوابغ رعاية المبتكرين

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