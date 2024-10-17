الخميس 17 أكتوبر 2024
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سياسة

إعلان الكشوف النهائية للمرشحين بنقابة الصحفيين الفرعية بالإسكندرية اليوم

الكاتب الصحفي جمال
الكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم، فيتو

 أعلن الكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم، سكرتير عام النقابة، أن اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة الفرعية للصحفيين بالإسكندرية تنتهي في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم الخميس، من تلقي طلبات الطعون والتنازلات عن الترشح لمنصب رئيس النقابة، وثلاثة أعضاء للمجلس بدلًا من الذين انتهت مدة عضويتهم. 

الكشوف النهائية للمرشحين لانتخابات النقابة الفرعية للصحفيين 

 وأشار «عبد الرحيم» إلى أن اللجنة المشرفة ستعلن اليوم الكشوف النهائية للمرشحين على منصب رئيس النقابة، وعضوية المجلس، فيما سيتم إعلان الكشوف النهائية للناخبين، الذين لهم حق التصويت يوم الإثنين المقبل بمقر النقابة الفرعية في الإسكندرية. 

 

الإشراف على انتخابات صحفيين الإسكندرية 

وأضاف السكرتير العام أن مجلس النقابة برئاسة خالد البلشي نقيب الصحفيين، وافق على مخاطبة إحدى الجهات القضائية للإشراف على عملية الفرز والتصويت في الانتخابات المحدد لها الأربعاء 30 أكتوبر الجاري. 

 

انتخابات النقابة الفرعية للصحفيين بالإسكندرية 

 وأوضح "عبدالرحيم" أن الانتخابات ستُجرى بالاقتراع السري العام، ويكون انتخاب رئيس النقابة الفرعية بالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة للحاضرين، فإذا لم يحصل أحد المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب فى نفس الاجتماع بين المرشحين الحاصلين على أكثر الأصوات، ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية، وعند تساوي الأصوات يُقترع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية بينما يكون انتخاب أعضاء مجلس النقابة الفرعية بالأغلبية النسبية للأصوات الصحيحة للحاضرين، فإذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح اُقترع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، تؤجل الانتخابات لمدة أسبوعين على أن تُجرى يوم  الأربعاء 13 نوفمبر 2024 م.

 

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