صفارات الإنذار تدوي في أكثر من 60 مدينة وبلدة شمال إسرائيل

أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية اليوم الخميس، أن صافرات الإنذار دوت في أكثر من 60 مدينة وبلدة في شمال إسرائيل.

دوي صافرات الإنذار في أكثر من 60 مدينة وبلدة في شمال إسرائيل

ولفتت الجبهة الداخلية في إسرائيل إلى أن صفارات الإنذار دوت في حيفا وعكا ومناطق واسعة بالجليل الأعلى.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه عقب دوي صفارات الإنذار في الشمال تم رصد إطلاق صاروخين من لبنان، وأفاد الجيش الإسرائيلي بأنه رصد إطلاق صاروخين من لبنان باتجاه الجليل واعترض واحدا فيما سقط الآخر في منطقة مفتوحة.

إطلاق نحو 30 صاروخا من لبنان تجاه إسرائيل

كما أشارت وسائل إعلام عبرية إلى أن صفارات الإنذار دوت في منطقة معالوت ترشيحا ومحيطها في الجليل الغربي.

ومنذ قليل، أفادت وسائل إعلام عبرية بإطلاق نحو 30 صاروخا من لبنان تجاه شمال دولة الاحتلال وبالتحديد على حيفا والجليل.