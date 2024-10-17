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محافظات

إعلان حالة الطوارئ في الإسكندرية بعد تحذيرات الأرصاد من طقس اليوم

الإسكندرية، فيتو
الإسكندرية، فيتو

أعلن اللواء "محمود نافع" رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية رفع حالة الاستعداد بالشركة؛ وذلك استعدادًا لهطول الأمطار على مناطق متفرقة من المحافظة بكثافات متفاوتة الشدة، وجاء ذلك طبقًا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية.  

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وجاء في بيان توقعات هيئة الأرصاد أنه من المتوقع اليوم الخميس 17 أكتوبر أن تشهد محافظة الإسكندرية فرصًا لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على بعض المناطق، مع نشاط للرياح على البحر المتوسط، حيث تصل سرعتها إلى 40 - 60 كم/س، وارتفاع الموج من 2.5 إلى 3.5 متر.

وتم اتخاذ جميع الإجراءات والاستعدادات اللازمة وتضمنت التالي رفع درجة الاستعداد ونشر جميع سيارات رفع المياه والبدالات  واستمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق والبيارات ومواصلة أعمال تفريغ بيارات محطات الرفع على مدار الساعة ومتابعة مناسيب المصارف على مدار الساعة وإيقاف الإجازات وبدل الراحات لجميع العاملين خاصة في قطاع التشغيل، والصيانة، وقطاع المعالجة، وقطاع التأمين الفني وتنسيق قطاع المشروعات مع مناطق التشغيل والصيانة حول أماكن التخلص مع التأكيد على رفع أي مخلفات أو نواتج حفر بصفة مستمرة منعًا لحدوث أي انسداد في الشنايش.

وشدد "نافع" على استمرار عمل غرفة الطوارئ، والخط الساخن 175 على مدار الساعة؛ لتلقي الشكاوى، والعمل على حلها فورًا.

وأكد "نافع" على تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم؛ لمتابعة سير العمل، والتأكد من عدم وجود أى مشاكل في الشبكات، واتخاذ الإجراءات اللازمة فورًا في حال وجود أي شكوى.

وأشار "نافع" إلى ضرورة التنسيق الكامل مع غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، والأحياء، وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وغرفة عمليات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي؛ لضمان عدم تضرر أي مواطن سكندري.

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بالاسكندرية شركة الصرف الصحي الأمطار

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