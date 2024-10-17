الخميس 17 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

قرار جديد بشأن مصرع طفلين وإصابة 5 آخرين من عائلة واحدة بالشرقية

إسعاف الشرقية، فيتو
إسعاف الشرقية، فيتو

أمرت النيابة العامة بالشرقية، باستعجال التقرير الطبي في حادث مصرع طفلين وإصابة 5 آخرين من عائلة واحدة فى حادث  تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية (تروسيكل) بناحية أبو سمران بمركز بلبيس، وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

مصرع طفلين وإصابة 4 آخرين فى حادث تصادم بالشرقية

وفاة وإصابة 7 من أسرة واحدة في بلبيس

تلقت غرفة عمليات النجدة إخطارا بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوفاة كل من:- "ملك.أ.ز"15 سنة و"محمد.م 10 سنوات (جثث هامدة) وإصابة كل من: "أميرة وإسراء وجومانة ويوسف محمد (اشقاء الثاني) ووالدتهم “سلوى.أ.ز"مصابين بكدمات وجروح وبكسور بأنحاء متفرقة بالجسد وجري نقل جثامين المتوفين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وبانتقال قوة أمنية إلي مكان الحادث وبالفحص تبين حدوث إصابة المصابين إثروقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتروسيكل بناحية أبو سمران مركز بلبيس وجري رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات مرة ثانية وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال الواقعة.

 

دور الطب الشرعي

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مصرع واصابة 7 من اسرة واحدة بالشرقية مصرع طفلين بالشرقية إحصائيات مركز حوادث المرور أخبار حوادث الطرق أخبار حوادث المحافظات

مواد متعلقة

دستور كوريا الشمالية يعرف كوريا الجنوبية بوضوح كـ"دولة معادية"

إجهاض وخيانة، مفاجآت في وفاة المغني ليام باين بعد سقوطه من شرفة فندق

اليوم، محاكمة مرتضى منصور في 6 دعاوى قضائية بتهمة السب والقذف

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 17- 10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 17 - 10- 2024 في القاهرة والمحافظات

محافظ سوهاج يشدد على رفع الإشغالات وضبط التكاتك المخالفة

أخبار مصر اليوم: السيسي يشهد أداء حسن رشاد اليمين القانونية رئيسا للمخابرات العامة.. وقف التعيينات نهائيا بالوظائف الإدارية بالبترول.. والتموين تكشف عن وقف بعض بطاقات الدعم

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الخميس 17-10-2024 ببداية التعاملات

سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس 17-10-2024 ببداية التعاملات

أخبار مصر: وفاة مأساوية لنجم غنائي شهير، حدث خطير يهدد سد النهضة، بشرى عن سعر الأسمدة، مفاجأة مدوية في اتهام مبابي بالاغتصاب

تجديد حبس عامل متهم بالتحرش بطفلة في بدر

باب زويلة.. بداية دولة المماليك ومن عنده كانت نهايتها (فيديوجراف)

قرار عاجل من التعليم بشأن صرف مستحقات المعلمين بالحصة

مارس الرذيلة مع 93 سيدة، اليوم نظر استئناف طبيب روض الفرج على حكم إعدامه

منير مراد، خفيف الظل الذي لم يهتم المصريون بخبر وفاته بسبب السادات، وهذه قصة علاقته بشقيقة تامر حسني

منوعات

المزيد

تقديم جثث موتاهم للنسور، مراسم غريبة في طقوس الدفن بـ«التبت» تثير الجدل (فيديو)

قابلة للتكيف والتطور، دار أزياء تصمم بدلة فضاء مستقبلية لرواد رحلة القمر 2026

بسبب البرق، إصابة 26 شخصا فى انفجار وحريق في محطة لتخزين النفط بفنزويلا

انشغل بهاتفه الجوال، نجاة شاب من الموت دهسا تحت عجلات قطار في آخر ثانية (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الذهب اليوم الخميس 17-10-2024 ببداية التعاملات

أسعار الشوفان اليوم الخميس 17-10-2024 في الأسواق

سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس 17-10-2024 ببداية التعاملات

ارتفاع الأولين والصويا، ننشر أسعار الزيت الخام بالأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

أوقات لا يجوز فيها قراءة القرآن الكريم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى الساهرة، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 14 بسورة النازعات

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة إبراهيم ابن رسول الله

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 17-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية