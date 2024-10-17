قرار جديد بشأن مصرع طفلين وإصابة 5 آخرين من عائلة واحدة بالشرقية

أمرت النيابة العامة بالشرقية، باستعجال التقرير الطبي في حادث مصرع طفلين وإصابة 5 آخرين من عائلة واحدة فى حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية (تروسيكل) بناحية أبو سمران بمركز بلبيس، وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

وفاة وإصابة 7 من أسرة واحدة في بلبيس

تلقت غرفة عمليات النجدة إخطارا بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوفاة كل من:- "ملك.أ.ز"15 سنة و"محمد.م 10 سنوات (جثث هامدة) وإصابة كل من: "أميرة وإسراء وجومانة ويوسف محمد (اشقاء الثاني) ووالدتهم “سلوى.أ.ز"مصابين بكدمات وجروح وبكسور بأنحاء متفرقة بالجسد وجري نقل جثامين المتوفين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وبانتقال قوة أمنية إلي مكان الحادث وبالفحص تبين حدوث إصابة المصابين إثروقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتروسيكل بناحية أبو سمران مركز بلبيس وجري رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات مرة ثانية وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال الواقعة.

دور الطب الشرعي

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.