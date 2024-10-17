الخميس 17 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

السوبر المصري، موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في نصف النهائي

الأهلي وسيراميكا،
الأهلي وسيراميكا، فيتو

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا في بطولة كأس السوبر المصري بالإمارات يوم 20 أكتوبر الجاري.

 

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا 

 ويلاقي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي البطولة يوم ٢٠ أكتوبر الجاري في الثامنة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة. 

حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يوم 17 أكتوبر الجاري، ‏موعدًا للسفر إلى دولة الإمارات، للمشاركة في بطولة كأس ‏السوبر المصري، التي تقام خلال الفترة من 20 إلى 24 من الشهر ذاته.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري ابطال افريقيا، دوري ابطال اسيا، والأحداث والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة إلى الحصرية لـ اخبار الفن لعدة قرون ثقافية وأدبية .

الأهلي السوبر المصرى سيراميكا كليوباترا النادي الأهلي بطولة السوبر كأس السوبر

مواد متعلقة

كرة اليد، موعد مباراة الأهلي والزمالك في نصف نهائي بطولة إفريقيا

أخبار الرياضة اليوم: ريال بيتيس يضم اللاعب عمر سيد معوض.. الأهلي يواجه الزمالك بنصف نهائي أفريقي لكرة اليد.. تحديد موعد قرعة الدوري

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نصف نهائي بطولة أفريقيا لـ كرة اليد

الأهلي 2008 يفوز على وادي دجلة بثنائية نظيفة في بطولة الجمهورية

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الخميس 17-10-2024 ببداية التعاملات

سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس 17-10-2024 ببداية التعاملات

أخبار مصر: وفاة مأساوية لنجم غنائي شهير، حدث خطير يهدد سد النهضة، بشرى عن سعر الأسمدة، مفاجأة مدوية في اتهام مبابي بالاغتصاب

تجديد حبس عامل متهم بالتحرش بطفلة في بدر

باب زويلة.. بداية دولة المماليك ومن عنده كانت نهايتها (فيديوجراف)

قرار عاجل من التعليم بشأن صرف مستحقات المعلمين بالحصة

مارس الرذيلة مع 93 سيدة، اليوم نظر استئناف طبيب روض الفرج على حكم إعدامه

منير مراد، خفيف الظل الذي لم يهتم المصريون بخبر وفاته بسبب السادات، وهذه قصة علاقته بشقيقة تامر حسني

منوعات

المزيد

قابلة للتكيف والتطور، دار أزياء تصمم بدلة فضاء مستقبلية لرواد رحلة القمر 2026

بسبب البرق، إصابة 26 شخصا فى انفجار وحريق في محطة لتخزين النفط بفنزويلا

انشغل بهاتفه الجوال، نجاة شاب من الموت دهسا تحت عجلات قطار في آخر ثانية (فيديو)

كان هيدمر مرضى السكر، خطأ شنيع يجبر كوكاكولا على سحب أحد مشروباتها الشهيرة من الأسواق

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الذهب اليوم الخميس 17-10-2024 ببداية التعاملات

أسعار الشوفان اليوم الخميس 17-10-2024 في الأسواق

سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس 17-10-2024 ببداية التعاملات

ارتفاع الأولين والصويا، ننشر أسعار الزيت الخام بالأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

أوقات لا يجوز فيها قراءة القرآن الكريم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى الساهرة، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 14 بسورة النازعات

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة إبراهيم ابن رسول الله

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 17-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية