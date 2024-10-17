ضبط عامل بحوزته 20 قطعة حشيش فى سوهاج

تمكن رجال مباحث قسم شرطةطهطا من ضبط عامل دائرة البندر وبحوزته عدد من قطع مخدر الحشيش المعدة للبيع ومبلغ مالى، وقد تحرر المحضر اللازم وأحيل للنيابة للتحقيقات.

اللواء صبرى عزب يتلقى إخطارا بضبط عامل للاتجار بالمخدرات

تلقى اللواء صبرى عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقيه من الرائد البريرى رئيس مباحث قسم شرطة طهطا بتمكنه ورفاقة الرائد عبدالرحيم السمان والنقيب أحمد أبو حسوب والنقيب هيثم عبدالحميد من ضبط “ أ. م”، ٣٤ عاما، مقيم شارع الروضة بندر طهطا وبحوزته ٢٠ قطعة حشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول.

التحقيقات تكشف ارتكاب المتهم للواقعة

وخلال التحقيقات أفاد بارتكاب الواقعة وأن قطع الحشيش للاتجار والهاتف للاتصال بالعملاء والمبلغ المالى حصيلة البيع. تحرر المحضر اللازم وأحيل للنيابة للتحقيقات.