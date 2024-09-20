الجمعة 20 سبتمبر 2024
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محافظات

ضبط عامل وبحوزته 30 قطعة لمخدر الحشيش ومبلغ مالي في سوهاج

مخدر الحشيش، فيتو
مخدر الحشيش، فيتو

ألقت وحدة مباحث  قسم شرطة طهطا في محافظة سوهاج، القبض على عامل وبحوزته 30 قطعة لجوهر الحشيش، قبل ترويجها على عملائه وسلاح أبيض لحماية تجارته.

تلقى اللواء صبرى عزب مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية يفيد قيام وحدة مباحث قسم شرطة طهطا برئاسة الرائد أحمد البريرى ومعاونيه النقيب عبد الرحيم السمان والنقيب محمد البلكى القبض على م.م.عمره 29 سنة عامل عادي ومقيم بقرية عنيبس جهينه بدائرة القسم بناحية منطقة قبلي البلد محرزا 30 قطعة حشيش ومبلغ مالي وسلاح أبيض.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي متحصلات البيع، وتم التحفظ على المضبوطات.

تحرر المحضر 2583 إدارى لسنة 2024 وجار العرض على النيابة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة. 

 

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ضبط عامل للاتجار فى الحشيش القبض على تاجر مخدرات قسم شرطة طهطا اللواء صبرى عزب

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