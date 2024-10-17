ضبط تشكيل عصابي حاول سرقة طالب بالإكراه فى سوهاج  

تمكن رجال مباحث قسم شرطة مركز المنشاة التابع لمديرية أمن سوهاج من ضبط تشكيل عصابي للسرقة بالإكراه مكون من ثلاثة أشخاص والسلاح المستخدم بعد محاولة سرقة طالب وإصابته بعدة طعنات.



اللواء صبرى عزب يتلقى إخطارا باصابة طالب بعدة طعنات لمحاولة سرقته بالإكراه

تلقى اللواء صبرى عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقيه من الرائد أحمد صابر رئيس مباحث مركز شرطة المنشاة بوصول “ محمود.أ.ع”، 19 عاما- طالب، إلى مستشفى المنشاة المركزي مصابًا بجرح طعني نافذ بالجانب الأيمن وجرح بالرقبه وأخر بالفخذ الأيمن ومقيم بمركز المنشاة.

وبالانتقال والفحص أفاد خاله المصاب “حاتم ا ع ر”، 50 عاما - سباك، مقيم بذات الناحية أثناء سير المصاب بشارع دائرة المركز قام عدد من الأشخاص لا يعلم بياناتهم بالشروع في سرقته إلا أنه قاومهم فتعدوا عليه بالضرب محدثين إصابته بسلاح أبيض كان بحوزة أحدهم

التحقيقات تكشف هوية الجناة

وتوصلت جهود البحث إلي أن وراء إرتكاب الواقعة هم “ محمد ا م ”، 18 عاما -عامل، “ يوسف م ا، 25 عام - عامل، ”عبد الله م ف ح"، 19 عاما - عامل ومقيمين بندر المنشاة.

القوة الأمنية تضبط مرتكبي الواقعة

وعقب استصدار اذن النيابة العامة تمكنت القوة الأمنية برئاسة الرائد أحمد صابر من ضبط المتهمين وبحوزة الأول سلاح أبيض " مطواة " وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة بقصد السرقه تحرر المحضر اللازم وأحيل المتهمين للنيابة للتحقيقات.

