عامل يصيب جاره بطلق ناري بالوجه والرقبة فى سوهاج

شهد مركز ومدينة المنشاة مشاجرة بين طرفين بالأسلحة النارية أصيب خلالها عامل بطلق خرطوش بالوجه والرقبة نقل على إثرها لمستشفى سوهاج الجامعى لتلقى العلاج وأخطرت الجهات الأمنية بالواقعة لتتولى التحقيقات.

الجهات الأمنية تتلقى إخطارا بإصابة عامل بطلق ناري خلال مشاجرة بالمنشاة

تلقى اللواء صبرى عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقيه من الرائد أحمد صابر رئيس مباحث مركز شرطة المنشاة بورود بلاغ من مستشفى سوهاج الجامعى الجديدة بوصول “هشام م ا ح”، 21 عاما - عامل إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة مصابًا " رش خرطوش بالوجه والرقبة " ومقيم بمركز المنشاة.

التحقيقات يقر المتهم بارتكاب الواقعة وحيازته للسلاح المستخدم

وخلال التحقيقات قام والد المصاب “محروس ا ح”، 65 عاما - مقيم بذات الناحية باتهام “علي م ع ا”، 66 عاما - عامل، مقيم بذات الناحية بالتعدي علي نجله المذكور وإطلاق عيار من سلاح خرطوش كان بحوزته نجم عنه إصابته بسبب خلافات الجيرة.



وقد تمكنت القوة الأمنية من ضبط المتهم والسلاح المستخدم وبإرشاده وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب تحرر المحضر اللازم وأحيل المتهم للنيابة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.