إطلاق 10 صواريخ باتجاه "كريات شمونة" شمال إسرائيل (فيديو)

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء أنه تم إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى.

وقالت وسائل الإعلام العبرية إنه تم رصد إطلاق 10 صواريخ باتجاه كريات شمونة، المستوطنة القريبة من الحدود اللبنانية.

ولم تتحدث المصادر عن وقوع إصابات أو خسائر جراء القصف، بينما شوهدت صواريخ اعتراضية إسرائيلية وهي تتصدى لصواريخ "حزب الله".

ودوت صفارات الإنذار في مناطق متفرقة من الجليل الأعلى، وخصوصا في مستوطنات كريات شمونة والمطلة ومسجاف عام قبل دقائق من القصف.

وأعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية من جانبها أن صفارات الإنذار دوّت في منطقة "سافير" جنوبي إسرائيل للاشتباه في عبور مسيرة.

وفي وقت سابق أعلن "حزب الله" اللبناني قصف صفد، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد، الأربعاء، إطلاق 30 صاروخا من لبنان باتجاه منطقة الجليل الأعلى.