أخبار مصر اليوم: السيسي يشهد أداء حسن رشاد اليمين القانونية رئيسا للمخابرات العامة.. وقف التعيينات نهائيا بالوظائف الإدارية بالبترول.. والتموين تكشف عن وقف بعض بطاقات الدعم

نشرة أخبار مصر، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

السيسي يشهد أداء حسن محمود رشاد اليمين القانونية رئيسًا للمخابرات العامة

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أداء حسن محمود رشاد اليمين القانونية رئيسًا للمخابرات العامة.

وفي سياق آخر استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، بمطار القاهرة الدولي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء، الذي يحل ضيفًا عزيزًا على وطنه الثاني مصر.

وقد اصطحب السيد الرئيس ضيف مصر الكريم إلى قصر الاتحادية، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية.

تعيين عباس كامل مستشارًا لرئيس الجمهورية منسقًا عامًّا للأجهزة الأمنية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بتعيين اللواء عباس كامل مستشارا لرئيس الجمهورية منسقا عاما للأجهزة الأمنية والمبعوث الخاص لرئيس الجمهورية.

وفي سياق آخر استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس بمطار القاهرة الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء، الذي يحل ضيفًا عزيزًا على وطنه الثاني مصر.

وقد اصطحب السيد الرئيس ضيف مصر الكريم إلى قصر الاتحادية، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية.

رئيس جامعة الجلالة: توفير وسيلة نقل آمنة بشكل عاجل للطلاب (فيديو)

حادث أتوبيس جامعة الجلالة، قال الدكتور محمد الشناوي رئيس جامعة الجلالة: سنتحمل نفقات علاج الطلاب المصابين في حادث الأتوبيس دون التقيد بأي حد أقصى للتغطية التأمينية للطلاب، وتوفير لهم منحة حتى تمام التخرج وتوفير وسيلة نقل اَمنة بشكل عاجل للطلاب خارج المدينة الجامعية ودعم الطلاب نفسيا في مواجهة مصابنا الأليم.

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”: أنه سيتم التوسع في السكن الجامعي والتوعية للطلاب حول استخدام وسائل المواصلات غير الآمنة.

ولفت إلى أن هناك فرق دعم صحي ونفسي مع أهالي المصابين والمتوفين في حادث أتوبيس جامعة الجلالة، وتم إرسال وفد رسمي للمشاركة في تقديم واجب العزاء.

تصل إلى الغلق، التموين تصدر قائمة بضوابط عمل المخابز والعقوبات المقررة

أصدر الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا بحظر على صاحب نشاط المخبز التمويني القيام بعدد من التصرفات تؤدي إلى عقوبات مقررة لأصحاب المخابز.

وحدد وزير التموين والتجارة الداخلية عدد من الأفعال تؤدي إلى عقوبات تصل إلى غلق المخبز والغرامات المالية، وهي:

غلق المخبز بدون إذن سواء من بداية اليوم أو قبل انتهاء مواعيد العمل المقررة للمخبز.

خلط الدقيق المنصرف للمخبز من جهة الصرف المربوطة عليها المخبز بأي نوع آخر من الدقيق ولو كان بغرض تحسين جودة رغيف الخبز.

بيع أي سلعة بخلاف رغيف الخبز أو بيع أي رغيف خبز بخلاف نوع الخبز المرخص للمخبز بتصنيعه بيع الخبز بدون البطاقات التموينية الذكية.. وفي حالة تكرار هذه المخالفة خلال عام من تاريخ وقوع المخالفة الأولى، يتم تحصيل مبلغ يعادل أربعة أمثال القيمة النقدية بتكلفة دعم إنتاج الخبز عن مبيعات يوم إثبات المخالفة مع غلق النشاطين لمدة ستة أشهر.

استخدام ماكينة صرف الخبز في أي مكان آخر غير الأنشطة التموينية (مخبز سياحي حر سوبر ماركت أو غيرها )، وعليه يتم تحصيل مبلغ يعادل مثلي القيمة النقدية لتكلفة دعم إنتاج الخبز عن مبيعات يوم إثبات المخالفة مع غلق المخبز لمدة ثلاثة أشهر، وفي حالة تكرار هذه المخالفة خلال عام من تاريخ وقوع المخالفة الأولى، يتم تحصيل مبلغ يعادل أربعة أمثال القيمة النقدية للتكلفه مع غلق المخبز لمدة 6 شهور.

التصرف في كمية من الدقيق المنصرف للمخبز ( وجود أرصدة على ماكينة صرف الخبز وعدم وجود ما يعادلها من كميات دقيق بالمخبز )، عليه:

يتم تحصيل مبلغ يعادل مثلي القيمة النقدية لكمية الدقيق الفعلية المتصرف فيها من واقع مراجعة الأرصدة، وفي حالة تكرار هذه المخالفة خلال عام من تاريخ وقوع المخالفة الأولى، يتم تحصيل مبلغ يعادل أربعة أمثال القيمة النقدية لكمية الدقيق الفعلية المتصرف فيها من واقع مراجعة الأرصدة مع خصم نسبة 25% من حصة الدقيق المنصرفة للمخبز في تاريخ إثبات المخالفة، على أن يكون الخصم لمده ثلاث أشهر.

تجميع كمية من الدقيق المنصرف للمخبز (وجود كمية من الدقيق بالمخبز وعدم وجود ما يعادلها من دقيق بالمخبز)، وعليه يتم:

تحصيل مبلغ يعادل مثلي القيمة النقدية لتكلفة دعم إنتاج الخبز عن حصة الدقيق المنصرفة للمخبز عن يوم إثبات المخالفة وفي حالة تكرار هذه المخالفة خلال عام من تاريخ وقوع المخالفة الاولى، ويتم تحصيل مبلغ يعادل أربعة أمثال القيمة النقدية لتكلفة دعم إنتاج الخبز عن حصة الدقيق المنصرفة للمخبز يوم إثبات المخالفة مع خصم نسبة 25% من حصة الدقيق المنصرفة للمخبز في تاريخ إثبات المخالفة على أن يكون الخصم لمدة ثلاثة أشهر وفي جميع الأحوال يتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

تكرار هذه المخالفة خلال عام من تاريخ وقوع المخالفة الاولي يتم تحصيل مبلغ يعادل 4 امثال القيمة النقدية لتكلفة دعم انتاج الخبز عن مبيعات يوم اثبات المخالفة مع غلق النشاطين لمدة 6 اشهر.

ثانيا: استخدام ماكينة صرف الخبز في أي مكان اخر غير الانشطة التموينية "مخبز سياحي حر – سوبر ماركت – غيرها".

يتم تحصيل مبلغ يعادل مثلي القيمة النقدية لتكلفة دعم انتاج الخبز عن مبيعات يوم اثبات المخالفة لمدة 3 أشهر.

وفي حالة تكرار هذه المخالفة خلال عام من تاريخ وقوع المخالفة الاولي يتم تحصيل مبلغ يعادل 4 امثال القيمة النقدية لتكلفة دعم انتاج الخبز عن مبيعات يوم اثبات المخالفة مع غلق المخبز لمدة 6 اشهر.

البترول تقرر وقف التعيينات نهائيا بالوظائف الإدارية والعقود

قرر المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وقف التعيينات نهائيًا، سواء كانت عن طريق التعيين الدائم أو العقود، حيث أرسلت الوزارة خطابا رسميا للهيئة العامة للبترول والشركات القابضة.

وجاء نص الخطاب على النحو الآتي:

بالإشارة إلى كتاب رئيس الإدارة المركزية للاتصالات بوزارة البترول والثروة المعدنية والمتضمن حرص وزارة البترول والثروة المعدنية بالاهتمام بالعناصر البشرية الموجودة بالقطاع من خلال الاستفادة منها عن طريق شغل التخصصات الشاغرة بالشركات بالتخصصات الزائدة عن حاجة العمل ببعض الشركات الأخرى، لتحقيق أقصى معدلات التوازن بين العملية الإنتاجية والعناصر البشرية والحاقًا للمكاتبات السابقة بشأن الضوابط الخاصة بالتعيينات وكذا كافة أنواع التعاقدات أيًا كان نوعها يرجى التكرم بالتنبيه مشددًا بالآتي:

وشمل القرار إيقاف جميع التعيينات والعقود بكافة أنواعها للوظائف الإدارية.

دراسة بالاحتياجات الضرورية

إعداد دراسة بالاحتياجات الضرورية طبقًا وحاجة العمل الفعلية الخاصة بكل شركة على أن يتم الإعلان عنها من خلال بوابة التواصل للعاملين بقطاع البترول وذلك للاستعانة بالتخصصات المطلوبة من خلال شركات القطاع عن طريق الندب أو الإعارة بعد الحصول على موافقة السلطة المختصة.

وفيما يخص العمالة والكوادر الفنية المتخصصة ذات الاحتياج الحتمي يكون التعيين أو التعاقد في أضيق الحدود على أن يكون المرشحين من أوائل الخريجين بالجامعات المصرية ووفقًا للحد الأدنى من الأعداد المطلوبة لكل تخصص، وذلك في حالة عدم توافر تلك التخصصات بشركات القطاع وعلى أن يتم العرض على وزارة البترول والثروة المعدنية.

مصر للطيران تسير رحلة استثنائية لنقل 304 مواطنين من لبنان و22 طن مساعدات

تواصل وزارة الطيران المدني تكثيف جهودها التنسيقية مع كافة جهات ومؤسسات الدولة المعنية لنقل المصريين المقيمين بدولة لبنان، من خلال تنظيم رحلات استثنائية للناقل الوطني مصر للطيران.

حيث تم تسيير اليوم رحلة جوية تعد الثانية لإعادة المصريين العالقين بلبنان إلى أرض الوطن، يأتي ذلك في ظل تطورات الأوضاع التي تشهدها دوله لبنان، هذا وقد أقلعت الرحلة رقم(1711 MS) فى تمام الساعة 2.30 ظهرًا من مطار القاهرة الدولى محملة بشحنة مساعدات إنسانية ومستلزمات طبية بلغ وزنها( 22 طن) مقدمه من جانب الهلال الأحمر المصرى.

وفور وصول الطائرة إلى مطار بيروت تم تفريغ شحنة المساعدات المصرية.

وفي رحلة العودة نقلت الطائرة من مطار بيروت إلى مطار القاهرة الدولي (304 راكبًا) من المواطنين المصريين الراغبين في العودة إلى مصر.

وكان فى استقبال الطائرة عند وصولها مطار القاهرة الدولى فريق من العلاقات العامة بشركتي مصر للطيران وميناء القاهرة الجوي، حيث تم تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة للركاب وإنهاء إجراءات وصولهم بكل سهولة ويسر.

الثعابين ليست نباتية، الزراعة تكشف حقيقة صور الطماطم المسممة بلدغات الأفاعي

أثارت صورة لثمرة طماطم مصابة تم تداولها برفقة تسجيل صوتي على رسائل تطبيق واتس الجدل خلال الساعات الماضية، يزعم إصابة الثمرة بلدغة ثعبان وخطورة الثمار المماثلة على صحة من يتناولها

ومن جانبها نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، صحة ما تم تداوله من صور ومقطع صوتي، عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن أحد مظاهر إصابة ثمار الطماطم، والذي فسره المقطع بأنه ناتج عن سم الثعابين، وهو أمر عار تماما من الصحة.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن خبراء المتخصصين بقسم بحوث الخضر بمعهد بحوث البساتين، أن مظهر الإصابة الوارد في الصورة، هو مظهر إصابة عادي جدا يرجع إلى إصابة الثمار الخضراء بإحدى الديدان السلكية أو القياسة وتمت مكافحة الآفة ونضجت الثمار ولكن الإصابة تركت الأثر الظاهر على الثمار.

وأشار البيان إلى أنه ليس لتناول ثمرة الطماطم، التي تم معالجتها أي ضرر، فقط نصحت بقطع الجزء المثقوب ـ كناحية نفسية فقط– قبل تناولها

وتابع البيان أنه من ناحية ان الإصابة تعود إلى عضة ثعبان فهذا كلام بعيد تماما عن المنطق والعلم فالثعابين ليست نباتية التغذية منها السام وغير السام وجميعها لحمية التغذية أي تتغذي علي الحيوانات كالضفادع والفئران والأرانب، ومنا الأكبر التي تتغذي علي حيوانات أكبر ولا علاقة لها بالنباتات، كما تلجأ السامة منها للعض لقتل ضحيتها أو تخديرها تمهيدا لابتلاعها وهذا الهدف من العض أو في بعض الأحيان دفاعا عن نفسها ضد حيوان أقوى منها.

الحكومة تكشف سيناريوهات الدولة للتعامل مع تصاعد التوتر بالمنطقة

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء: إن الدولة لديها عدد من السيناريوهات يتم تطبيقها حال حدوث أي تطور للأحداث الجارية بالمنطقة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": السيناريوهات التي وضعتها الدولة تتضمن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، والعمل على تجنب أي تداعيات سلبية على الاستقرار الاقتصادي، والخطط الموضوعة لتحقيق معدلات النمو.

لفت إلي أن اقتصاد الحرب مصطلح أطلقه رئيس الوزراء بناءً على التطورات والتوترات التي تعيشها المنطقة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء: إن الدولة لديها سيناريوهات لمختلف التحديات.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، أن قواتنا المسلحة جاهزة للدفاع عن الدولة المصرية حال حدث تهديد مباشر.

ولفت إلى أنه إذا ما تفاقمت الحرب القائمة حاليا وتم استهداف المنشاَت النووية والنفطية في المنطقة ماذا سيحدث؟ واذا تحول الأمر لرد متبادل سيكون هناك تبعات هائلة على كل شئ بما في ذلك أسعار المواد البترولية وزيادة رسوم النقل، وتأثير ذلك على حركة التجارة.

وتابع نضع كل السيناريوهات لمواجهة كل الأوضاع مرورا لأكثر السيناريوهات التشاؤمية حال حدوث حرب إقليمية ودورنا أن نكون متحسبين لذلك واقتصاد الحرب لتأمين موارد الدولة كلها لتأمين احتياجات المواطن والحفاظ على حياته ومحاولة تقليل أي اضرار نتيجة أي تطورات متأزمة بالمنطقة.

إحباط محاولة مالك أحد الأندية تهريب عملات أثرية بـ مطار القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة الدولي من القبض على 3 مسافرين حاولوا تهريب عملات أثرية وعملات أجنبية ومواد مخدرة لدي إنهاء إجراءات سفرهم بمبني الركاب رقم 3، وتم تحرير محاضر بالواقع وتحويلهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.

وقالت مصادر أمنية بمطار القاهرة الدولي، أنه أثناء إنهاء الرحلات الجوية اشتبهت سلطات أمن مطار القاهرة الدولي في مالك أحد الأندية، وبتفتيش حقائبه عثر علي عملات معدنية ترجع لعصور مختلفة، وتخضع لقوانين حماية الآثار والخاص بعدم استيراد وتصدير الممتلكات الثقافية والتاريخية وحماية الآثار.

وأضافت المصادر أن سلطات المطار تمكنت أيضا من ضبط تاجر وبحيازته عملات أجنبية داخل حقائبه، وذلك بالمخالفة لقانون البنك المركزي الخاص لاصطحاب النقد مع المسافرين.

وأشارت المصادر إلي أن سلطات المطار تمكنت أيضا من ضبط راكبة تحمل جنسية أجنبية وبحيازتها عدد من الأقراص المخدرة "لاريكا، تامول، ترامادول"، وكمية من مخدر الحشيش

وأكدت المصادر أنه تم إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، وتحويل المسافرين الي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

التموين تكشف عن وقف بعض بطاقات الدعم لهذا السبب

قال الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين، إنه وفقا لما أعلنه رئيس الوزراء تم تفعيل الإيقاف المؤقت لبطاقات التموين لسارقي التيار الكهربائي اعتبارا من الشهر الجاري

ولفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": فوجئنا أن بعض من الذي تم إيقاف بطاقاتهم التموينية ليسوا سارقي التيار الكهربائي ولكنهم يحصلون على الكهرباء بدون عداد بشكل شرعي بعلم الدولة ووزارة الكهرباء ويدفعون مبلغ مقطوع للممارسة.

وتابع: أي مواطن يحصل على الكهرباء بنظام الممارسة لن يتم حرمانه من صرف السلع التموينية والخبز المدعم بعد التأكد من ذلك.

قرارات مهمة من وزير التموين.. عودة تفعيل بطاقات المسجلين بنظام ممارسة الكهرباء.. التعاقد على 50 ألف طن زيت خام.. وضبط منظومة الخبز المدعم

ايقاف بطاقات التموين في هذه الحالة

وأوضح: أنه يتم إيقاف الدعم بشكل مؤقت عن سارقي التيار الكهربائي لحين الفصل القضائي.