تصل إلى الغلق، التموين تصدر قائمة بضوابط عمل المخابز والعقوبات المقررة

أصدر الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا بحظر على صاحب نشاط المخبز التمويني القيام بعدد من التصرفات تؤدي إلى عقوبات مقررة لأصحاب المخابز.

وحدد وزير التموين والتجارة الداخلية عدد من الأفعال تؤدي إلى عقوبات تصل إلى غلق المخبز والغرامات المالية، وهي:

غلق المخبز بدون إذن سواء من بداية اليوم أو قبل انتهاء مواعيد العمل المقررة للمخبز.

خلط الدقيق المنصرف للمخبز من جهة الصرف المربوطة عليها المخبز بأي نوع آخر من الدقيق ولو كان بغرض تحسين جودة رغيف الخبز.

بيع أي سلعه بخلاف رغيف الخبز أو بيع أي رغيف خبز بخلاف نوع الخبز المرخص للمخبز بتصنيعه بيع الخبز بدون البطاقات التموينية الذكية.. وفي حالة تكرار هذه المخالفة خلال عام من تاريخ وقوع المخالفة الأولى، يتم تحصيل مبلغ يعادل أربعة أمثال القيمة النقدية بتكلفة دعم إنتاج الخبز عن مبيعات يوم إثبات المخالفة مع غلق النشاطين لمدة ستة أشهر.

استخدام ماكينة صرف الخبز في أي مكان آخر غير الأنشطة التموينية (مخبز سياحي حر سوبر ماركت أو غيرها )، وعليه يتم تحصيل مبلغ يعادل مثلي القيمة النقدية لتكلفة دعم إنتاج الخبز عن مبيعات يوم إثبات المخالفة مع غلق المخبز لمدة ثلاثة أشهر، وفي حالة تكرار هذه المخالفة خلال عام من تاريخ وقوع المخالفة الأولى، يتم تحصيل مبلغ يعادل أربعة أمثال القيمة النقدية للتكلفه مع غلق المخبز لمدة 6 شهور.

التصرف في كمية من الدقيق المنصرف للمخبز ( وجود أرصدة على ماكينة صرف الخبز وعدم وجود ما يعادلها من كميات دقيق بالمخبز )، عليه:

يتم تحصيل مبلغ يعادل مثلي القيمة النقدية لكمية الدقيق الفعلية المتصرف فيها من واقع مراجعة الأرصدة، وفي حالة تكرار هذه المخالفة خلال عام من تاريخ وقوع المخالفة الأولى، يتم تحصيل مبلغ يعادل أربعة أمثال القيمة النقدية لكمية الدقيق الفعلية المتصرف فيها من واقع مراجعة الأرصدة مع خصم نسبة 25% من حصة الدقيق المنصرفة للمخبز في تاريخ إثبات المخالفة، على أن يكون الخصم لمده ثلاث أشهر.

تجميع كمية من الدقيق المنصرف للمخبز ( وجود كمية من الدقيق بالمخبز وعدم وجود ما يعادلها من دقيق بالمخبز )، وعليه يتم:

تحصيل مبلغ يعادل مثلي القيمة النقدية لتكلفة دعم إنتاج الخبز عن حصة الدقيق المنصرفة للمخبز عن يوم إثبات المخالفة وفي حالة تكرار هذه المخالفة خلال عام من تاريخ وقوع المخالفة الاولى، ويتم تحصيل مبلغ يعادل أربعة أمثال القيمة النقدية لتكلفة دعم إنتاج الخبز عن حصة الدقيق المنصرفة للمخبز يوم إثبات المخالفة مع خصم نسبة 25% من حصة الدقيق المنصرفة للمخبز في تاريخ إثبات المخالفة على أن يكون الخصم لمدة ثلاثة أشهر وفي جميع الأحوال يتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

تكرار هذه المخالفة خلال عام من تاريخ وقوع المخالفة الاولي يتم تحصيل مبلغ يعادل 4 امثال القيمة النقدية لتكلفة دعم انتاج الخبز عن مبيعات يوم اثبات المخالفة مع غلق النشاطين لمدة 6 اشهر.

ثانيا: استخدام ماكينة صرف الخبز في أي مكان اخر غير الانشطة التموينية "مخبز سياحي حر – سوبر ماركت – غيرها".



يتم تحصيل مبلغ يعادل مثلي القيمة النقدية لتكلفة دعم انتاج الخبز عن مبيعات يوم اثبات المخالفة لمدة 3 أشهر.

وفي حالة تكرار هذه المخالفة خلال عام من تاريخ وقوع المخالفة الاولي يتم تحصيل مبلغ يعادل 4 امثال القيمة النقدية لتكلفة دعم انتاج الخبز عن مبيعات يوم اثبات المخالفة مع غلق المخبز لمدة 6 اشهر.



التصرف في كمية من الدقيق المنصرف للمخبز "وجود أرصدة على ماكينة صرف الخبز وعدم وجود ما يعادلها من كميات دقيق بالمخبز"، يتم تحصيل مبالغ يعادل مثلي القيمة النقدية لكمية الدقيق الفعلية المتصرف فيها من واقع مراجعة الارصدة.

وفي حالة تكرار هذه المخالفة خلال عام من تاريخ وقوع المخالفة الاولي يتم تحصيل مبلغ يعادل 4 امثال القيمة النقدية لكمية الدقيق الفعلية المتصرف فيها من واقع مراجعة الارصدة من خصم نسبة 25% من حصة الدقيق المنصرفة للمخبز في تاريخ اثبات المخالةف على ان يكون الخصم لمدة 3 اشهر.



تجميع كمية من الدقيق المنصرف للمخبز "وجود كمية من الدقيق بالمخبز وعدم وجود ما يعادلها من اغرفة على ماكينة صرف الخبز"، يتم تحصيل مبلغ يعادل مثلي القيمة النقدية لتكلفة دعم انتاج الخبز عن حصة الدقيق المنصرفة للمخبز عن يوم اثبات المخالفة.

وفي حالة تكرار هذه المخالفة خلال عام من تاريخ وقوع المخالفة الاولي يتم تحصيل مبلغ عادل 4 امثال القيمة النقدية لتكلفة دعم انتاج الخبز عن حصة الدقيق المنصرفة للمخبز عن يوم اثبات المخالفة مع خصة نسبة 25% من حصة الدقيق المنصرفة للمخبز في تاريخ اثبات المخالفة على ان يكون الخصم لمدة 3 اشهر.

وفي جميع الاحوال يتم اتخاذ الاجراءات القانونية بالعرض على النيابة العامة.



بيع الخبز البلدي بأزيد من السعر الرسمي المقرر أو صرف كميات خبز أقل من الذي يتم اثباته بموجب بون الصرف او انتاج وبيع خبز حر خلاف الخبز المرخص له بإنتاجه وبيعه اثناء مواعيد العمل.



عدم وجود ماكينة صرف الخبز في المخبز المخصص له دون مبرر أو اذن من الادارة المختصة مع عدم استخدامها يتم تحصيل مبلغ 1000 جنيه وفي حالة تكرار هذه المخالفة خلال عام من تاريخ الواقعة الاولي يتم تحصيل مبلغ 2000 جنيه.



توقف المخبز البلدي كليا او جزئيا بدون اذن مع عدم اثبات مبيعات على ماكينة صرف الخبز، يتم تحصيل مبلغ 1000 جنيه عن كل يوم غلق، وفي حالة استمرار الغلق لمدة 3 اشهر متتالية أو عشرة ايام غير متتالية خلال الشهر يتم غلق المخبز لمدة شهر.

وفي حالة تكرار هذه المخالفة خلال عام من تاريخ وقوع المخالفة الاولي يتم تحصيل مبلغ 2000 جنيه عن كل يوم غلق مع غلق المخبز لمدة شهرين.



انتاج خبز ناقص الوزن اقل من 10 جرام في الرغيف، انتاج خبز ناقص الوزن من 10 جرام في الرغيف الي اقل من 20 جرام في الرغيف، يتم تحصيل مبلغ يعادل القيمة النقدية للدقيق بالسعر المقرر وقت اثبات المخالفة.

وفي حالة تكرار هذه المخالفة خلال شهر من تاريخ وقوع المخالفة الاولي يتم تحصيل مبلغ يعادل القيمة النقدية للدقيق بالسعر المقرر وقت اثبات المخالفة.



إنتاج خبز ناقص الوزن من 20 الي 30 جرام في الرغيف.



إنتاج خبز ناقص الوزن من 30 جرام فأكثر.



إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات الظاهرية المقررة ومنها "غير مكتمل النضخ – غير مكتمل الاستدارة – ملتصق الشطرين".

يتم تحصيل مبلغ 1000 جنيه، وفي حالة وقوع هذه المخالفة 3 مرات خلال 3 اشهر من تاريخ وقوع المخالفة الاولي يتم تحصيل مبلغ 2000 جنيه مع خصة نسبة 25% من حصة الدقيق المنصرفة للمخبز في تاريخ اثبات المخالفة الثالثة على ان يكون الخصم لمدة شهر.



عدم وجود ميزان حساس مطابق للمواصفات ومعتمد من الجهة الادارية المختصة: يتم تحصيل مبلغ 1000 جنيه وفي حالة تكرار هذه المخالفة خلال 3 اشهر من تاريخ وقوع المخالفة الأولي يتم تحصيل مبلغ 2000 جنيه.

عدم التزام المخبز بتنفيذ الفلق الموقع عليه مع انتاج وبيع خبز، يتم تحصيل مبلغ يعادل القيمة النقدية عن الحصة التأمينية اليومية للمخبز، وغلق المخبز لمدة شهر اضافي مع تنفيذ الغلق السابق.