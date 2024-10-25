السبت 26 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ملفات وحوارات

مفروشات العروسة في سوق جامع البنات.. تخفيضات وعروض وتصميمات سورية وتركية وهندية.. وتاجر جملة: ممكن تجهز بنتك بـ 25 ألف جنيه (فيديو والصور)

مفروشات العروس
مفروشات العروس

في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، أصبح تجهيز العرائس يمثل تحديًا كبيرًا للعائلات المصرية، حيث تتطلب الفروشات ميزانيات ضخمة قد تثقل كاهل الأهالي. لذلك، يلجأ الكثيرون إلى أسواق الجملة، التي تقدم خيارات مميزة وبأسعار معقولة، مثل سوق جامع البنات.

أسواق الجملة.. خيار ذكي لتوفير النفقات

تشير التقارير إلى أن العديد من أولياء الأمور يفضلون شراء مستلزمات العروس من أسواق الجملة لتوفير آلاف الجنيهات. في سوق جامع البنات بالعتبة، تتوفر العديد من العروض التي تلبي احتياجاتهم، مما يجعلها وجهة مفضلة للكثيرين.

آراء من داخل السوق

تحدث إلينا عماد، أحد البائعين في السوق، والذي أكد أن ميزانية قدرها 25 ألف جنيه تكفي لجهاز العروس من المفروشات. تشمل هذه الميزانية مجموعة واسعة من المنتجات، منها:

- 12 طقم ملاية للسرير الكبير
- 6 أطقم ملاية لسرير الأطفال
- 4 بطاطين بأوزان مختلفة تتراوح بين 5 و10 كيلو
- مفرش ستان للعروسة
- مفرش أطفال ستان
- مفرش قطيفة للأطفال والكبار
- كوفرتات للسرير الكبير والأطفال

تتميز هذه المنتجات بتصميمات سورية وتركية وهندية، مما يوفر تنوعًا يلبي أذواق مختلف الأسر.

وتعتبر أسواق الجملة، مثل سوق جامع البنات، ملاذًا مثاليًا للعائلات التي تسعى لتوفير نفقاتها أثناء تجهيز العرائس، وتقدم هذه الأسواق خيارات متعددة وبأسعار تنافسية، مما يسهل على الأهالي تلبية احتياجات أبنائهم دون اللجوء إلى ميزانيات ضخمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جهاز العروسة جهاز العروس تجهيز العرائس المفروشات ملايات لحاف اسعار المفروشات أسعار الملايات سوق جامع البنات سنتر جامع البنات

الأكثر قراءة

لاعب الزمالك يفتح النار على مجلس الإدارة: لا ترتقوا لتكونوا مسؤولين

الجيش الإسرائيلي يعلن عودة طائراته إلى قواعدها بعد تنفيذ الهجوم على إيران

في 20 نقطة، تفاصيل الهجوم الإسرائيلي على إيران

لقطات تظهر الأوضاع في طهران بعد الضربات الإسرائيلية (فيديو)

أسعار الأعلاف والحبوب، تراجع علف الصويا في الأسواق

الجيش الإسرائيلي: إذا ارتكبت إيران خطأ جديدا من التصعيد فسوف نكون ملزمين بالرد

هيئة البث الإسرائيلية تعلن انتهاء الهجوم على إيران بعد شن ثلاث موجات من الضربات

أكسيوس: الموجتان الثانية والثالثة من الهجوم الإسرائيلي ركزتا على قواعد الصواريخ والمسيرات ومواقع الإنتاج

منوعات

المزيد

تعتذر عن إبادة وترتكب أخرى؟ فلسطيني يحرج بايدن أثناء حديثه عن الهنود الحمر (فيديو)

هجوم بسكين في ثاني أكبر مدينة روسية (فيديو)

فضيحة جنسية تهز مدرسة أمريكية بارزة في نيويورك

بريطانية تعلق بين قرون غزالين

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار القصدير بالسوق المحلي اليوم الجمعة

أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 25- 10- 2024 في الأسواق

كام وصل سعر الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الجمعة 25/10/2024؟

أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 25- 10- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الأوراق المطلوبة للتعاقد مع المعلمين العاملين بالحصة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم السبت 26-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم السبت 26-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم السبت 26-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads