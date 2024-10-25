مفروشات العروسة في سوق جامع البنات.. تخفيضات وعروض وتصميمات سورية وتركية وهندية.. وتاجر جملة: ممكن تجهز بنتك بـ 25 ألف جنيه (فيديو والصور)

في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، أصبح تجهيز العرائس يمثل تحديًا كبيرًا للعائلات المصرية، حيث تتطلب الفروشات ميزانيات ضخمة قد تثقل كاهل الأهالي. لذلك، يلجأ الكثيرون إلى أسواق الجملة، التي تقدم خيارات مميزة وبأسعار معقولة، مثل سوق جامع البنات.

أسواق الجملة.. خيار ذكي لتوفير النفقات

تشير التقارير إلى أن العديد من أولياء الأمور يفضلون شراء مستلزمات العروس من أسواق الجملة لتوفير آلاف الجنيهات. في سوق جامع البنات بالعتبة، تتوفر العديد من العروض التي تلبي احتياجاتهم، مما يجعلها وجهة مفضلة للكثيرين.

آراء من داخل السوق

تحدث إلينا عماد، أحد البائعين في السوق، والذي أكد أن ميزانية قدرها 25 ألف جنيه تكفي لجهاز العروس من المفروشات. تشمل هذه الميزانية مجموعة واسعة من المنتجات، منها:

- 12 طقم ملاية للسرير الكبير

- 6 أطقم ملاية لسرير الأطفال

- 4 بطاطين بأوزان مختلفة تتراوح بين 5 و10 كيلو

- مفرش ستان للعروسة

- مفرش أطفال ستان

- مفرش قطيفة للأطفال والكبار

- كوفرتات للسرير الكبير والأطفال

تتميز هذه المنتجات بتصميمات سورية وتركية وهندية، مما يوفر تنوعًا يلبي أذواق مختلف الأسر.

وتعتبر أسواق الجملة، مثل سوق جامع البنات، ملاذًا مثاليًا للعائلات التي تسعى لتوفير نفقاتها أثناء تجهيز العرائس، وتقدم هذه الأسواق خيارات متعددة وبأسعار تنافسية، مما يسهل على الأهالي تلبية احتياجات أبنائهم دون اللجوء إلى ميزانيات ضخمة.