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رياضة

ريو فرديناند يكشف سبب رفض يورجن كلوب تدريب منتخب إنجلترا

يورجن كلوب، فيتو
يورجن كلوب، فيتو

أرجع مدافع مانشستر يونايتد السابق ريو فرديناند، رفض  الألماني يورجن كلوب، فرصة تولي منصب مدرب منتخب إنجلترا، إلى احترام ناديه السابق ليفربول.

وتم تعيين الألماني الآخر توماس توخيل، كمدرب للمنتخب الإنجليزي، اليوم الأربعاء، علمًا بأنه يبدأ مهمته رسميًا مع بداية العام الجديد.

راحة كلوب ومنصبه الجديد 

وكان كلوب، الذي ترك ليفربول بنهاية الموسم الماضي، من أجل الحصول على راحة، ضمن قائمة المرشحين لخلافة المدرب جاريث ساوثجيت، لكنه اختار العمل كمدير رياضي في شركة ريد بول.

ولا يعتقد فرديناند أن كلوب كان مرشحا واقعيًا، بعد أن استشهد بالإرهاق والحاجة إلى استراحة كأسباب رئيسية لرحيله عن ليفربول بعد 9 سنوات مع الريدز.

وقال فرديناند عبر قناته على منصة يوتيوب: "من كان متاحًا أيضًا؟ كلوب، خرج من ليفربول، لكنني لا أعتقد أنه كان من السهل الحصول عليه".

وأضاف: "لا أعتقد أنه يمكنه إثارة حفيظة جماهير ليفربول، التي تربطه بهم علاقة رائعة بعد كل تلك السنوات. لقد غادر تحت ذريعة أنه كان متعبًا وكانت هناك مشاكل شخصية، ثم ظهر على الفور كمرشح تدريب منتخب إنجلترا.. لا أعتقد أن هذا كان سيحدث".

 

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