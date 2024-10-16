أنباء سارة في ريال مدريد قبل مواجهة بيتيس في الدوري الإسباني

تلقى نادي ريال مدريد أنباء سارة قبل مواجهة ريال بيتيس في الدوري الإسباني يوم السبت المقبل، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

وعاني ريال مدريد من غياب بعض اللاعبين، لكنه استعاد عددًا من المصابين قبل مباراته القادمة أمام ريال بيتيس، حيث سيعود كيليان مبابي الذي غاب عن منتخب فرنسا خلال فترة التوقف الدولي، للمشاركة مع ريال مدريد، بينما سيغيب ديفيد ألابا وداني كارفاخال لمدة طويلة.

وأوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إن إيدير ميليتاو من المرجح أيضًا أن يتعافى من إصابة عضلية، كما شهدت تدريبات ريال مدريد عودة تيبو كورتوا لكن لا توجد ضمانات بعودته للمشاركة بصورة طبيعية حيث يعاني من مشكلة عضلة الفخذ الخلفية اليسرى، ومشاركته موضع شك.

وبالنسبة لفينيسيوس جونيور، أشارت صحيفة "آس" الإسبانية، إلى أنه بعد التدريب يشعر بأنه أفضل ومن غير المرجح أن تكون مشكلة رقبته عائقًا أمام تواجده في مباراة ريال مدريد وريال بييتس، لكن رغم ذلك قد لا يكون البرازيلي جاهزًا بنسبة 100٪.

ناد إنجليزي ينافس ريال مدريد على صفقة ألفونسو ديفيز

ويسعى نادي ريال مدريد لضم ألفونسو ديفيز، ظهير أيسر بايرن ميونخ الألماني، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء تعاقده مع ناديه في يونيو المقبل.

وكشفت شبكة "سكاي ألمانيا" وصحيفة "آس" الإسبانية، إن مانشستر يونايتد الإنجليزي حريص أيضًا على التعاقد مع ألونسو ديفيز، حيث يتواجد اللاعب في في قائمة الصفقات المحتملة للشياطين الحمر بالصيف المقبل.

ويذكر التقرير أن ريال مدريد في وضع أفضل بكثير للتعاقد مع ديفيز، حيث أن مانشستر يونايتد متشائم بشأن فرصهم في الموافقة على الشروط الشخصية للعقد.

وسبق وتحدث ديفيز عن مستقبله، قائلًا: "أركز تمامًا على مبارياتي مع الفريق ولا أهتم بما يقال حول مستقبلي، بغض النظر إذا بقيت أو غادرت بايرن ميونخ، دائمًا ما ستكون هناك مكانة لهذا النادي في قلبي".

وحين سُئل عن تجديد عقده، أفاد: "التجديد؟ سؤال جيد، لكن يجب أن تستفسر عن الأمر من خلال وكيل أعمالي".