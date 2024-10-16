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رئيس نادي المقاولون العرب يجتمع بفريق الكرة النسائية (صور)

رئيس نادي المقاولون
رئيس نادي المقاولون العرب يجتمع بفريق الكرة النسائية

عقد المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب جلسة مع فريق الكرة النسائية بالنادي بحضور المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة بحضور الكابتن مجدي مصطفى المشرف على جهاز الكرة النسائية، والكابتن هبة رزق  المدير الفني للفريق.

وطالب المهندس محسن صلاح  اللاعبين والجهاز الفني، بتقديم مستويات مميزة تليق باسم نادي المقاولون العرب في بطولة الدوري الممتاز للكرة النسائية مؤكدا أن ثقته كبيرة في الجهاز الفني واللاعبات على تحقيق الهدف المنشود باحتلال مركز يليق باسم النادي في البطولة.

ومن جانبه أكد المهندس محمد عادل فتحي ان إدارة النادي تقف وتدعم الفريق في مشواره في دوري الكرة النسائية مطالبا لاعبات الفريق يخوض المباريات بتركيز وحصد النقاط كأنها مباريات كؤوس.

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محسن صلاح المقاولون العرب الكرة النسائية محمد عادل فتحي دورى الكرة النسائية

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