الخميس 17 أكتوبر 2024
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محافظات

محافظ الإسماعيلية يشهد احتفالية الثقافة بالعيد القومي للمحافظة (صور)

جانب من فعاليات الحفل،
جانب من فعاليات الحفل، فيتو

شهد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، يرافقه الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة الاحتفالية التى احيتها الفرقة المصرية للموسيقي العربية، بقيادة المايسترو مازن دراز.  

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فرقة الموسيقى العربية تحيي حفل العيد القومي لمحافظة الإسماعيلية

 

وحضر الحفل كل من الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، واللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية في المحافظة.  

جانب من فعاليات الحفل، فيتو
جانب من فعاليات الحفل، فيتو
جانب من فعاليات الحفل، فيتو
جانب من فعاليات الحفل، فيتو

أبرز فقرات الحفل 

وتضمن الحفل الذى تحيه  الفرقة المصرية للموسيقي العربية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، عدد من الفقرات الغنائية لاعضاء الفرقة، بالإضافة إلى الفقرة الغنائية الخاصة بالفنان الكبير أحمد إبراهيم. 
 

جانب من فعاليات الحفل، فيتو
جانب من فعاليات الحفل، فيتو
جانب من فعاليات الحفل، فيتو
جانب من فعاليات الحفل، فيتو

استجاب اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية لمطلب المواطنين علي الصفحة الرسمية للمحافظة،وقرر منح تخفيض قدره 50 ٪علي تذكرة الدخول للأندية والشواطئ التابعة للمحافظة وذلك لمواطني المحافظة والإقليم أو زائري المحافظ يوم الجمعة القادم الموافق 18 أكتوبر 2024، وذلك بمناسبة احتفالات المحافظة بعيدها القومي والذي يوافق السادس عشر من أكتوبر.   

 

استجاب اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية لمطلب المواطنين علي الصفحة الرسمية للمحافظة،وقرر منح تخفيض قدره 50 ٪علي تذكرة الدخول للأندية والشواطئ التابعة للمحافظة وذلك لمواطني المحافظة والإقليم أو زائري المحافظ يوم الجمعة القادم الموافق 18 أكتوبر 2024، وذلك بمناسبة احتفالات المحافظة بعيدها القومي والذي يوافق السادس عشر من أكتوبر.  

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