89.4 % صافي تعاملات المستثمرين بالبورصة خلال تداولات جلسة الأربعاء

سجلت تعاملات المستثمرين المصريين بالبورصة نسبة 89.4% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.8% والعرب على 5.7% وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وقد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 254.4 مليون جنيه هذه الجلسة بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 58.5 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

والجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 86.4% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 6.9% وسجل العرب 6.6%.

وسجل الأجانب صافي شراء بنحو 14.7 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 9,929.7 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

تداولات الأربعاء

تراجعت معظم مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024.

وخسر رأس المال السوقى 6 مليارات جنيه عند مستوى 2.176 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجى إكس 30"

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 30545 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 37893 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 13256 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

فيما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.58% ليغلق عند مستوى 7688 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 10856 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 3185 نقطة.