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سياسة

زي النهارده، مولد حازم الببلاوي، رئيس وزراء أخطر المراحل في تاريخ مصر

حازم الببلاوي، فيتو
حازم الببلاوي، فيتو

في مثل هذا اليوم من عام 1936 ولد حازم الببلاوي، السياسي والاقتصادي، ورئيس الحكومة الأسبق والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي حاليًّا. 

 

من هو حازم الببلاوي؟ 

وحصل حازم الببلاوي على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1957 ودبلوم الدراسات العليا في الاقتصاد السياسي، ودبلوم الدراسات العليا في القانون العام، ودبلوم الدراسات العليا العلوم الاقتصادية جامعة جرينوبل، ودكتوراة الدولة في العلوم الاقتصادية جامعة باريس – فرنسا سنة 1964.

 

وشغل حازم الببلاوي سابقًا منصب رئيس الوزراء في مصر تحت رئاسة عدلي منصور بداية من 9 يوليو 2013، وكنت واحدة من أصعب الفترات في تاريخ مصر، وقبل رئاسة الحكومة اختير في 16 يوليو 2011 نائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للمالية في وزارة عصام شرف. 

 

وتولى رئاسة الوزراء بعد عزل محمد مرسي عن رئاسة مصر، إلى أن قدم استقالة حكومته تحت ضغط إضرابات عمالية في 24 فبراير 2014، ويشغل الآن منصب مستشار صندوق النقد العربي بأبي ظبي. 

 

وحاز حازم الببلاوي على عدة جوائز وأوسمة منها جائزة أحسن الرسائل من جامعة باريس عن رسالة الدكتوراه سنة 1964 وجائزة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في الاقتصاد على مستوى الوطن العربي سنة 1983 ووسام جوقة الشرف بدرجة فارس من حكومة فرنسا سنة 1992 ووسام ليوبولد الثاني بدرجة كومانور من حكومة بلجيكا سنة 1992 ووسام الأرز بدرجة فارس أكبر من حكومة لبنان سنة 2001. 

 

أبرز مؤلفات حازم الببلاوي 

التنمية الزراعية مع إشارة خاصة إلى البلاد العربية، 1967.

نظرية التجارة الدولية 1968.

مجتمع الاستهلاك 1968

المجتمع التكنولوجي الحديث. 

أصول الاقتصاد السياسي 1975.

في الحرية والمساواة 1985.

محنة الاقتصاد والاقتصاديين 1989.

التغيير من أجل الاستقرار 1993.

عن الديمقراطية الليبرالية: قضايا ومشاكل 1993.

دليل الرجل العادي إلى تاريخ الفكر الاقتصادي 1995.

دور الدولة في الاقتصاد  1997.

نحن والغرب 1999.

النظام الاقتصادي الدولي المعاصر 2000.

الاقتصاد العربي في عصر العولمة 2004.

 

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حازم الببلاوي جامعة القاهرة دبلوم الدراسات العليا الاقتصاد السياسي عدلي منصور

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