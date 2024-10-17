الجمعة 18 أكتوبر 2024
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عقارات

أماكن شقق الإسكان الاجتماعي 2024 في الطرح الجديد

شقق الإسكان
شقق الإسكان

أماكن شقق الإسكان الاجتماعي 2024، يجهز صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري بوزارة الإسكان لطرح الإعلان الجديد لشقق الإسكان الاجتماعي أو شقق سكن كل المصريين للمواطنين محدودي الدخل، خلال الشهر المقبل.

ومن المقرر حجز شقق الإسكان الاجتماعي عن طريق الموقع الالكتروني لـصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، والشقق كاملة التشطيب بمساحات تتراوح ما بين 75 - 90 مترا مربعا.

والطرح يشمل مجموعة من المدن الجديدة والمحافظات ومنها أكتوبر الجديدة وحدائق اكتوبر والسادات وحدائق العاصمة وبدر والعبور بالإضافة لعدد من المدن بمحافظات الصعيد ومنها سوهاج الجديدة وأسيوط الجديدة وأسوان الجديدة.

وعن شروط التقديم وحجز شقق الإسكان الاجتماعي فهي كالتالي:

- المستفيد من المشروع، يكون شخصًا طبيعيًّا مواطنًا مصري الجنسية، وليس شخصًا معنويًّا (شركة أو مؤسسة).

- ألا تقل سنه عن 21 عامًا في تاريخ بدء الحجز.

- لا يحق للأسرة (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة.

- ألا يكون سبق تخصيص قطعة أرض إسكان اجتماعي.

- ألا يكون سبق تخصيص وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، أو وحدة سكنية بمشروع "دار مصر" أو "سكن مصر"، له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر)، بأي من المدن الجديدة، سواء كانت في حيازته أو تنازل عنها للغير.

- ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج، والزوجة، الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعمًا للحصول على وحدة سكنية.

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