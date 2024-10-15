تعادل سلبي بين السعودية والبحرين في تصفيات كأس العالم

تعادل منتخب السعودية مع البحرين بدون أهداف في مباراة المنتخبين بالجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم على ملعب الجوهرة المشعة مساء اليوم الثلاثاء.

ونجح إبراهيم لطف الله حارس البحرين، في ترسيخ عقدة ركلات الجزاء لسالم الدوسري قائد المنتخب السعودي ونجم الهلال.

وانبرى الدوسري "المتخصص" لتنفيذ الركلة قبل انتصاف شوط المباراة الأول، لكنه سددها في متناول الحارس البحريني، الذي تصدى لها ببراعة.

وأضاع الدوسري ركلة أيضا في مباراة إندونيسيا بالجولة الأولى للمرحلة الحالية من التصفيات، التي انتهت بالتعادل 1-1.