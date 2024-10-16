حركة تنقلات واسعة بالمديريات في سوهاج

قرر اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج اجراء حركة تنقلات بين جميع مديري الإدارات الهندسية على مستوى 14 وحدة محلية للمراكز والمدن والأحياء لتنشيط منظومة العمل، وعدم الإبقاء على الموظف بموقعه لمدد طويلة قد تؤدي إلى تباطؤ الأداء.

محافظ سوهاج إجراء حركة تنقلات بجميع مديري الإدارات الهندسية على مستوى المحافظة

وقد أكد اللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام للمحافظة أن قرار المحافظ جاء لضخ دماء جديدة بالوحدات المحلية، وتسريع وتيرة العمل بالملفات الهامة، والحيوية خاصة ملف التصالح على مخالفات البناء، والعمل على إنهاء هذا الملف في أسرع وقت ممكن تحقيقا لسياسة الدولة الرامية إلى استتباب المراكز القانونية للمواطنين.