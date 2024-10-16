الخميس 17 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حركة تنقلات واسعة بالمديريات في سوهاج

اللواء عبدالفتاح
اللواء عبدالفتاح محافظ سوهاج

قرر اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج اجراء حركة تنقلات بين جميع مديري الإدارات الهندسية على مستوى 14 وحدة محلية للمراكز والمدن والأحياء لتنشيط منظومة العمل، وعدم الإبقاء على الموظف بموقعه لمدد طويلة قد تؤدي إلى تباطؤ الأداء.

محافظ سوهاج إجراء حركة تنقلات بجميع مديري الإدارات الهندسية على مستوى المحافظة 

وقد أكد اللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام للمحافظة أن قرار  المحافظ جاء لضخ دماء جديدة بالوحدات المحلية، وتسريع وتيرة العمل بالملفات الهامة، والحيوية خاصة ملف التصالح على مخالفات البناء، والعمل على إنهاء هذا الملف في أسرع وقت ممكن تحقيقا لسياسة الدولة الرامية إلى استتباب المراكز القانونية للمواطنين.

إزالة حالة تعدٍ بالبناء على الأراضى الزراعية فى سوهاج

رئيس جامعة سوهاج يشهد حفل تخرج الدفعة الثالثة من الفريق البحثي لطلاب كلية العلوم

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الادارات الهندسية على مستوى المحافظة مخالفات البناء مديري الادارات محافظ سوهاج

مواد متعلقة

إزالة حالة تعدٍ بالبناء على الأراضى الزراعية فى سوهاج

رئيس جامعة سوهاج يشهد حفل تخرج الدفعة الثالثة من الفريق البحثي لطلاب كلية العلوم

ضبط عامل زراعى بحوزته 10 تذاكر شابو وسلاح أبيض فى سوهاج

آثار سوهاج تنظم ندوة عن دور الطلاب في جهود محو الأمية

الأكثر قراءة

سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس 17-10-2024 ببداية التعاملات

أسعار الذهب اليوم الخميس 17-10-2024 ببداية التعاملات

تجديد حبس عامل متهم بالتحرش بطفلة في بدر

أخبار مصر: وفاة مأساوية لنجم غنائي شهير، حدث خطير يهدد سد النهضة، بشرى عن سعر الأسمدة، مفاجأة مدوية في اتهام مبابي بالاغتصاب

قرار عاجل من التعليم بشأن صرف مستحقات المعلمين بالحصة

مارس الرذيلة مع 93 سيدة، اليوم نظر استئناف طبيب روض الفرج على حكم إعدامه

منير مراد، خفيف الظل الذي لم يهتم المصريون بخبر وفاته بسبب السادات، وهذه قصة علاقته بشقيقة تامر حسني

صور صادمة لغرفة المغني ليام باين الفندقية التي سقط من شرفتها

منوعات

المزيد

قابلة للتكيف والتطور، دار أزياء تصمم بدلة فضاء مستقبلية لرواد رحلة القمر 2026

بسبب البرق، إصابة 26 شخصا فى انفجار وحريق في محطة لتخزين النفط بفنزويلا

انشغل بهاتفه الجوال، نجاة شاب من الموت دهسا تحت عجلات قطار في آخر ثانية (فيديو)

كان هيدمر مرضى السكر، خطأ شنيع يجبر كوكاكولا على سحب أحد مشروباتها الشهيرة من الأسواق

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الذهب اليوم الخميس 17-10-2024 ببداية التعاملات

أسعار الشوفان اليوم الخميس 17-10-2024 في الأسواق

سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس 17-10-2024 ببداية التعاملات

ارتفاع الأولين والصويا، ننشر أسعار الزيت الخام بالأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

أوقات لا يجوز فيها قراءة القرآن الكريم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى الساهرة، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 14 بسورة النازعات

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة إبراهيم ابن رسول الله

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 17-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية