الخميس 17 أكتوبر 2024
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محافظات

إزالة حالة تعدٍ بالبناء على الأراضى الزراعية فى سوهاج

جانب من إزالة
جانب من إزالة

تمكن موظفو الوحدة المحلية لمجلس قروى المدمر بمركز طما بمحافظة سوهاج من إزالة حالة تعد على الأرض الزراعية بالبناء المخالف، عبارة عن بناء بالطوب الأبيض البلوك بأيديهم، بدون معدات بناحية قرية الواقات .

وكان ورد بلاغ إلى مجلس قروى المدمر بمركز ومدينة طما يفيد بوجود عامل قام بالبناء في الأراضي الزراعية، وعلى الفور تم تشكيل فريق من التنظيم وحماية الأراضي إلى الواقعة برئاسة حسن عبدالقادر رئيس القرية، وبحضور مسؤول التنظيم ومسئول حماية الأراضي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

جاء ذلك بناءً على توجيهات عبدالفتاح  سراج محافظ سوهاج بالتصدي الفوري لحالات البناء المخالف للقانون والتعديات على الأراضي الزراعية.

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