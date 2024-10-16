الخميس 17 أكتوبر 2024
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بروتوكول تعاون بين صحة الدقهلية وطب المنصورة لخفض معدلات الولادات القيصرية

اجتماع جامعة المنصورة
اجتماع جامعة المنصورة وصحة الدقهلية، فيتو

التقى الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة، اليوم، مع الدكتور أشرف شومة عميد كلية الطب جامعة المنصورة، وذللك لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين فى مجالات التدريب وتطوير الأداء ودعم الرعاية الطبية المقدمة بمستشفيات الصحة.

حضر اللقاء من جانب "صحة الدقهلية " الدكتور أحمد البيلى وكيل المديرية للطب العلاجى والدكتور يحيى رميح رئيس وحدة الحد من القيصريات  والدكتور راجح البية إلى جانب لفيف من رؤساء أقسام النساء بمستشفيات الصحة، ومن "طب المنصورة "  الدكتور غادة القنيشي  وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع والدكتور الشعراوى كمال المدير الإدارى لمستشفيات الجامعة علاوة على الأستاذ الدكتور أسامة ورد رئيس قسم النساء والتوليد  والدكتور رضا عبد الهادى أستاذ النساء والتوليد.

تناول اللقاء توسيع مجالات التنسيق بين الجانبين  لتيسيرإجراء العمليات والقضاء على قوائم الانتطار في بعض التخصصات وتلبية احتياجات المستشفيات العامة والمركزية والنوعية والمراكز الطبية التابعة للقطاع الصحي بالمحافظة من خلال توفير أساتذة هيئة التدريس بمختلف التخصصات لتقديم الاستشارات الطبية وإجراء العمليات. 

كما شهد الاجتماع  توقيع برتوكول تعاون جديد بين صحة الدقهلية ممثلة فى وحدة الحد من القيصريات وبين طب المنصورة ممثلة فى  قسم النساء وذلك لتحقيق استراتيجة الدولة المصرية فى خفض معدلات الولادات القيصرية الغير مبررة.

نتائج بروتوكول الكشف المبكر عن أورام عنق الرحم 

كما استعرض الجانبان نتائج بروتوكول الكشف المبكر عن أورام عنق الرحم والتى تضمنت مناظرة مايقرب من 6000 حالة تم اكتشاف 105 حالات فى المراحل المبكرة للمرض ونحو 18 حالة فى مرحلة متقدمة جرى علاجهم بوحدة أورام النساء بمستشفيات الجامعة علاوة على التعاون فى إنشاء 3 وحدات للكشف المبكر عن المرض بمستشفيات ( شربين -أجا _ بلقاس)

مديرية الصحة تؤمن بدور الجامعة كبيت خبرة

وأوضح الدكتور تامر مدكور  أن مديرية الصحة تؤمن بدور الجامعة كبيت خبرة فى المجال التعليمى والتدريبى. مشيرًا أن  لديهم طموحات كبيرة للتعاون المشترك وأنه بالفعل يوجد تعاون بين كلية الطب ومديرية الصحة بالدقهلية ومفعل من خلال بروتوكولات تعاون تدريبية فى برنامج الزمالة المصرية والكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم.

طب المنصور ستعدة دائمًا  لتقديم كل الدعم لمديرية الصحة بالدقهلية

فيما أشار الدكتور أشرف شومة أن  كلية طب المنصورة ومستشفياتها مستعدة دائمًا  لتقديم كل الدعم لمديرية الصحة بالدقهلية، فى ضوء دور الجامعة التعليمى والتدريبى لدعم الرعاية الصحية المقدمة لأبناء محافظة الدقهلية.

درع تكريم وتقدير من الجامعة لوكيل الصحة 

وفى ختام اللقاء قدم  الدكتور أشرف شومة عميد كلية الطب  درع تكريم وتقدير للدكتور تامر مدكور والأطباء المتميزين من صحة الدقهلية المشاركين فى تنفيذ بروتوكول الكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم  .

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احتياجات المستشفي الدولة المصرية المستشفيات العامة والمركزية بمستشفيات الصحة برتوكول تعاون سرطان عنق الرحم قسم النساء والتوليد عميد كلية الطب جامعة المنصورة مديرية الصحه

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