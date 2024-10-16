ألقت بنفسها من الدور الثالث، إصابة طالبة بإحدى مدارس المنيا
أصيبت طالبة بالصف الثاني الثانوي التجاري عقب القيام بإلقاء نفسها من الدور الثالث، بمدرسة سمالوط التجارية بنات بمدينة سمالوط شمال محافظة المنيا، تم نقل المصابة إلي المستشفى لتلقى العلاج وتحرير محضر بالواقعة.
ألقت بنفسها من الدور الثالث، إصابة طالبة بإحدى مدارس المنيا
تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يتضمن قيام طالبة بإلقاء نفسها من الدور الثالث من مدرسة سمالوط التجارية بنات بمدينة سمالوط شمال محافظة المنيا.
قرى مركز سمالوط
وعلى الفور، انتقلت سيارة الإسعاف الي موقع البلاغ وتبين إصابة " س.و" 17 سنة، طالبة بالصف الثاني التجاري مقيمة بإحدى قري مركز سمالوط سمالوط، طالبة ا بكسر مضاعف بالساق الأيمن، واشتباه مابعد الارتجاج، إثر إلقاء نفسها من الطابق الثالث بالمدرسة.
تم نقل المصابة إلى مستشفى سمالوط النموذجي، لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات
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