تحسن الحالة الصحية لـ 5 طلاب أصيبوا في انقلاب ميكروباص بترعة بالبحيرة

استقبل مستشفي رشيد العام 5 تلاميذ بإحدي المدارس الابتدائية التابعة لإدارة رشيد التعليمية، عقب تعرضهم لاصابات متفرقة بالجسم ليغادورا المستشفى، بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتلقيهم الرعاية الطبية، وتحسن حالاتهم الصحية، بعد تعرضهم لحادث انقلاب ميكروباص كان يقلهم بمياه ترعة بقرية ادفينا.

إصابة 5 تلاميذ تعرضوا لإصابات متفرقة

كانت سيارة ميكروباص وقعت بترعة بقرية ادفينا التابعة لمركز رشيد في محافظة البحيرة مما أسفر عن اصابة 5 تلاميذ بإصابات متفرقة في أنحاء الجسد.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة رشيد، يفيد إنقلاب ميكروباص بمياه ترعة بقرية ادفينا التابعة لذات المركز، مما أسفر عنه إصابة 5 تلاميذ بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعدد سيارتين إسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى رشيد العام لتلقي العلاج اللازم.



أسفر الحادث عن إصابة كل من:- سما زكريا محمد قاسم، 12 عاما، مؤمن بسيونى عبد الكريم عسكر، 10 سنوات، مريم أسعد سعيد أبو نار، 12 عاما، جنا أحمد خير عسكر، 10 سنوات، سجود عبد العزيز أبو نار، 10 سنوات، وجميعهم مقيمون قرية ادفينا.



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