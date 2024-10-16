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رياضة

إنتر ميلان يسعى لضم نجم منتخب المغرب

منتخب المغرب، فيتو
منتخب المغرب، فيتو

كشفت تقارير إعلامية أن نجم منتخب المغرب الجديد ولاعب الوسط الدفاعي لفريق هيلاس فيرونا الإيطالي، رضا بلحيان، أصبح على رادار إنتر ميلان، الذي يهدف للتعاقد معه في الفترة المقبلة.

يقدم رضا بلحيان (20 عامًا) مستويات مميزة مع هيلاس فيرونا في الموسم الحالي 2024-2025، وبرز اسمه بقوة في أروقة كرة القدم الإيطالية، حيث شارك في 7 مباريات وقدم تمريرة حاسمة.

يرتبط بلحيان والمولود في أوبارفيلييه شمال باريس بعقد مع هيلاس فيرونا إلى صيف 2028، وكان قد وفد إليه منتصف الموسم الماضي قادمًا من فريق نيس الفرنسي، مقابل 500 ألف يورو.

نجم منتخب المغرب الجديد مطلوب في إنتر ميلان 

حسب منصة (كالتشيو ميركاتو) الإيطالية المختصة في أخبار الانتقالات، فإن نجم منتخب المغرب الجديد بلحيان، مطلوب لدى إنتر ميلان في الفترة المقبلة، حيث ترى إدارة النادي أن اللاعب الواعد مناسب لفلسفة النيراتزوري.

لا يعد إنتر ميلان الوحيد المهتم بخدمات بلحيان في الفترة الحالية، حيث أكدت وسائل إعلام أن كلًّا من ميلان ولاتسيو مهتمان بالحصول على خدمات اللاعب في سوق الانتقالات الشتوية التي تفتح مع بداية 2025.

حال أراد إنتر أو ميلان أو لاتسيو الحصول على بلحيان، سيتخلى هيلاس فيرونا عن اللاعب المغربي مقابل مبلغ لن يقل عن 7 ملايين يورو، وهي القيمة المالية التي وضعها النادي حسب منصة (The Laziali) الإيطالية.

رضا بلحيان يشارك لأول مرة مع منتخب المغرب

جدير بالذكر أن بلحيان وفد للتو إلى منتخب المغرب، حيث استدعاه المدرب وليد الركراكي إلى قائمة أسود الأطلس بالتوقف الدولي الحالي، التي لعب خلاله المغرب مواجهتي الجولة الثالثة والرابعة، ضد أفريقيا الوسطى بتصفيات كأس أفريقيا 2025.

 

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