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رياضة

مودرن سبورت يهزم النصر الليبي وديا بثنائية جوناثان وعاطف

مودرن سبورت والنصر
مودرن سبورت والنصر الليبي، فيتو

فاز فريق مودرن سبورت على نظيره فريق النصر الليبي بهدفين دون رد، في الودية التي جمعت الفريقين عصر اليوم الأربعاء، ضمن سلسلة الوديات التي يخوضها الفريق خلال فترة الإعداد استعدادًا للموسم الجديد.

أحرز الهدف الأول الكاميروني جوناثان نجويم من ركلة حرة غير مباشرة من خارج منطقة الجزاء، فيما عزز الهدف أحمد عاطف بتسديدة متقنة من على حدود منطقة الجزاء ، بعد مراوغة رائعة لمدافع الفريق الضيف.

ويخوض مودرن سبورت عدة وديات لتجهيز اللاعبين قبل بداية الموسم الجديد والمقرر له نهاية شهر أكتوبر الجاري.

وبدأ فريق مودرن سبورت المباراة بتشكيل مكون من:
أحمد يحيى في حراسة المرمى 
خط الدفاع باسم علي وخالد رضا ومحمد دسوقي ونادر هشام 
خط الوسط محمد صبري ومحمد نصير وعمرو السيسي واميسي وأحمد مصطفى
وفي الهجوم: فيجيري

وشارك خلال اللقاء كلًا من كريم عماد وعلي زعزع وجوناثان نجويم وأحمد عاطف وعلي الفيل ومحمد مسعد وعبد الرحمن شيكا ومحمود رزق ومحمود شعبان وغنام محمد وسليم سليمان (مواليد ٢٠٠٥)

 

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فريق مودرن سبورت النصر الليبي الموسم الجديد جوناثان نجويم أحمد عاطف

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