مصرع وإصابة 15 شخصا في حادث تصادم بصحراوي الأقصر

وقع حادث مروري مفجع، راح ضحيته شخصًا فيما أصيب 14 آخرون إثر تصادم سيارتين أجرة بناحية الصحراوي الغربي لمحافظة الأقصر وتم نقلهم إلى مستشفى الكرنك الدولي لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل الحادث



تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بورود بلاغًا لمركز شرطة القرنة بوقوع حادث مروري مفجع أسفر عن اصابة شخص وإصابة 14 آخرين إثر اصطدام سيارة ميكروباص أجرة بسيارة بيجو أجرة عند كوبري الزمامي على الصحراوي الغربي.



واستقبلت مشرحة مستشفى الكرنك الدولي بمدينة الأقصر التابعة لهيئة الرعاية الصحية جثة الشخص، فما استقبل قسم الطوارئ المصابين لتلقي العلاج اللازم والذي جاءت الإصابات ما بين كسور وكدمات وارتجاج بالمخ ونزيف داخلي.

تم تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

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