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محافظات

محافظ الإسكندرية يستقبل وفدا من صندوق التنمية الحضرية

الإسكندرية
الإسكندرية

استقبل الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، وفد من صندوق التنمية الحضرية، ووكالة AVITEM الفرنسية، وذلك لمناقشة المشروعات التي تمت بمنطقة أبوقير بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي  GIZ بنطاق حي المنتزة ثان.

 

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وفي بداية اللقاء؛ رحب محافظ الإسكندرية بالحضور الكريم في ديوان عام محافظة الإسكندرية، واثني على المجهود الكبير الذي يقوم به صندوق التنمية الحضرية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ في مصر بشكل عام وفي الإسكندرية بشكل خاص وكذلك وكالة AVITEM  الفرنسية.

وخلال الاجتماع تم تقديم عرض تعريفي بأنشطة الصندوق بصورة عامة وفي محافظة الإسكندرية بصفة خاصة، مع التركيز على المشروع الجاري تنفيذه في منطقة أبوقير  (مشروع بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية) بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، وتم عرض تقديمي لمجهودات محافظة الإسكندرية لملف تطوير المناطق العشوائية.

حيث تجدر الإشارة إلى أن وكالة AVITEM الفرنسية تقوم بتنظيم ندوة متروبوليتان الإسكندرية من 12 إلى 18 أكتوبر بدعم من القنصلية العامة الفرنسية بالإسكندرية وهي وكالة حكومية فرنسية متخصصة في التعاون المتوسطي بشأن القضايا الحضرية والإقليمية.

وعقب الاجتماع؛ قام وفد صندوق التنمية الحضرية، ومؤسسة AVITEM الفرنسية، بزيارة ميدانية  لتفقد المشروعات الجاري تنفيذها وهي: ( مستشفى أبوقير العام - مدرسة أحمد مجدي أبو زيد " تجريبي - عربي")، وذلك للاستفادة من المشروعات التي تم تنفيذها وتبادل الخبرات.

جاء ذلك بحضور؛ نائب المحافظ، وممثل القنصلية الفرنسية  لينابلات، وماري بادويل مديرة أفيتام، ومدير إدارة التعاون الدولي بصندوق التنمية الحضرية، ووكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، ووكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، ومدير الشئون الاقتصادية، ورئيس حي المنتزة ثان، ومدير الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام، ومدير وحدة تطوير العشوائيات،ومدير عام إدارة الرصد البيئي.

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الاسكندرية الفريق أحمد خالد حسن الوكالة الالمانية

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