الخميس 17 أكتوبر 2024
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رئيس جهاز دمياط الجديدة يتابع أعمال التطوير والتوسعات بطريق الميناء

رئيس جهاز دمياط الجديدة
رئيس جهاز دمياط الجديدة يتابع الإنتهاء من تنفيذ صيانة وتوسعا

أجرى اليوم الأربعاء،  الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، جولة تفقدية لمتابعة أعمال صيانة وتوسعات طريق المدخل الرئيسي لميناء دمياط، رافقه خلالها المهندس صلاح عبد الهادي نائب رئيس الجهاز ومديري الإدارات المعنية.

رئيس الجهاز: جار الانتهاء من أعمال تطوير وتوسعة طريق مدخل الميناء 

أوضح رئيس الجهاز، أنه جار الانتهاء من أعمال تطوير وتوسعة طريق مدخل الميناء والمتفرع من طريق دمياط الجديدة، للعمل على سيولة الحركة المرورية بهذا الطريق الحيوي، والبدء فى تغطية طبقة (FDR) ببلاط الإنترلوك عالى الإجهاد لتحمل مرور الشاحنات الثقيلة المترددة على ميناء دمياط،حيث بلغت نسبة التنفيذ للأعمال (80%)،بتكلفة إجمالية حوالى (10) مليون جنيه.

 

توسعات طريق المدخل الرئيسي لميناء دمياط
توسعات طريق المدخل الرئيسي لميناء دمياط

شدد رئيس الجهاز، على الشركة المنفذة بضرورة الالتزام بالمواعيد المقررة للانتهاء من تنفيذ الأعمال الجاري تنفيذها بالجودة المطلوبة طبقا للجدول الزمني المتفق عليه،وسرعة تأهيل البردورات والأرصفة وإستكمال أعمال الأسفلت المتداخلة مع الطريق.

أشار رئيس الجهاز إلى أن هذه الأعمال تآتى بالتوازى مع أعمال التطوير، وأعمال تنفيذ محطة تحيا مصر بميناء دمياط، والاستعدادات للافتتاحات الرئاسية لإحدى أهم المشروعات التنموية للدولة المصرية.

ولفت إلى أن تلك الخطوة تأتى فى ضوء توجيهات المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتعليمات  المهندس أمين غنيم نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن بالمتابعة والمرور الدورى علي الأعمال الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة، خاصة قطاع الطرق.

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