الخميس 17 أكتوبر 2024
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سياسة

بينهم 10 وزراء، كيف يتم تشكيل المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار؟

مناقشة إنشاء المجلس
مناقشة إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار

نظم مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار المقدم من الحكومة، والذي وافقت عليه لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم، التفاصيل الكاملة بشأن تشكيل المجلس.

 

ويضم المجلس الوطني ضمن تشكيله 10 وزراء، فضلًا عن عدد من المتخصصين يعينهم رئيس الجمهورية لمدة عامين.

 

إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار 

ونصت المادة (1) من مشروع القانون على: ينشأ مجلس يسمى "المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار"، يتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، ويشار إليه في هذا القانون بـ "المجلس".

 

أعضاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار

كما حددت المادة (2) من مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، تشكيل المجلس، حيث تنص على: يشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من:

1- وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

2- وزير الصناعة.

3 - الوزير المختص بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية.

4- وزير الداخلية.

5- وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

6- وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

7- وزير المالية.

8- وزير العمل.

9- وزير الثقافة.

10-  وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

11- وكيل الأزهر الشريف.

12- رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
13- رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم الفنى والتقني والتدريب المهنى (إتقان).

14- المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب.
 

اختيار الخبراء المتخصصين بقرار من رئيس الجمهورية 

15- ثمانية من الخبراء المتخصصين في مجال عمل المجلس، وأربعة من رجال الأعمال، يصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.
 

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