تفاصيل مناظرة النيابة لجثة شخص سقط من الطابق السادس بالظاهر

كشفت مناظرة نيابة الظاهر لجثة شاب لقي مصرعه عقب سقوطه من الطابق السادس بعقار سكني أنه لقي مصرعه نتيجة إصابته بكسر بالجمجمة ونزيف داخلي وخارجي.



وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شاب أسفل عقار سكني بمنطقة الظاهر.

على الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ وبالتحري تبين أن المتوفى لقي مصرعه عقب سقوطه من الطابق السادس بدائرة قسم أول الظاهر.



وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.