استدعاء شهود العيان حول مصرع شاب بالظاهر
أمرت نيابة الظاهر بالتصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه عقب سقوطه من الطابق السادس بعقار سكني، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم.
البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شاب أسفل عقار سكني بمنطقة الظاهر.
على الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ وبالتحري تبين أن المتوفى لقي مصرعه عقب سقوطه من الطابق السادس بدائرة قسم أول الظاهر.
تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.