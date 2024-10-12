استدعاء شهود العيان حول مصرع شاب بالظاهر

أمرت نيابة الظاهر بالتصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه عقب سقوطه من الطابق السادس بعقار سكني، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شاب أسفل عقار سكني بمنطقة الظاهر.

على الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ وبالتحري تبين أن المتوفى لقي مصرعه عقب سقوطه من الطابق السادس بدائرة قسم أول الظاهر.

تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.