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أخبار مصر

شروط الالتحاق بوظيفة ضابط عمليات وأخصائي أرصاد بمصر للطيران

مصر للطيران، فيتو
مصر للطيران، فيتو
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أعلنت الشركة القابضة لمصر للطيران عن حاجة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية لشغل وظيفتي / ضابط عمليات عدد (۱۷) فرد / أخصائي أرصاد جوية عدد (۳) أفراد عن طريق التعاقد) بعقد عمل محدد المدة بالشروط الآتية:-

الشروط المطلوبة: -

أولًا: وظيفة ضابط عمليات:-

مؤهل عال مناسب.

الحصول على إجازة مرحل جوى.

السن لا يزيد عن ٣٠ سنة بدون خبرة.

السن لا يزيد عن ٣٤ سنة بخبرة على أن يكون معه طراز من الطرازات العاملة في شركة مصر للطيران للخطوط الجوية.

إجادة اللغة الإنجليزية (3 ICAO LEVEL).

إجادة الحاسب الآلى.

(ذكور فقط).

قبول العمل بنظام النوبات.

ثانيًا: أخصائي أرصاد جوية:-

خريج كلية علوم قسم فيزياء - فيزياء رياضة - علوم فلك وأرصاد).

إجادة اللغة الإنجليزية 4 Level.

إجادة مهارات الحاسب الآلى.

السن لا يزيد عن (۳۰) عامًا.

ذكور فقط لطبيعة العمل

قبول العمل بنظام النوبات.

اجتياز الاختبارات المقررة.

شروط عامة:-

(1) أن يكون المتقدمين من أبناء محافظة القاهرة الكبرى أو المقيمين فيها إقامة دائمة على أن يكون العنوان مدونًا ببطاقة تحقيق شخصية.

الانتهاء (۲). من تأدية الخدمة العسكرية والوطنية بـ بدرجة أخلاق لا تقل عن جيدة جدًا أو الإعفاء منها أو لم يصبه الدور أو تحت الطلب لمدة ثلاث سنوات.

(۳) تقييم واختبار المتقدمين. للتحقق من صلاحيتهم لشغل الوظيفة.

(٤) يشترط في حالة تقدم أي من العاملين بالشركة القابضة لمصر للطيران أو الشركات التابعة لها موافقة رئيس مجلس إدارة الشركة التابعة أو رئيس القطاع المختص بالشركة القابضة.

(٥) تقدم الطلبات على الموقع الالكتروني المخصص لذلك وهو  وذلك خلال الفترة من ٢٠٢٤/١٠/٢٢ حتى ۲۰۲۴/۱۰/۳۱ على أن يتم تقديم صورة المستندات الآتية مع أول اختبار تقرره الشركة وهي:-

البطاقة الرقم القومي) سارية. - شهادة الميلاد " كمبيوتر".

- السيرة الذاتية (CV). - عدد (۲) صورة شخصية.

- المؤهل الدراسي.

الموقف من الخدمة العسكرية كما هو موضح بعاليه.

- إجازة مرحل جوى ( لوظيفة ضابط عمليات).

(1) توريد المصروفات الإدارية المقررة بواقع مائة جنيه لخزينة الشركة لا ترد. (۷) تطبيق القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها بالشركة.

(۸) لن يتم الإعتداد بأي طلبات غير مستوفية للشروط الواردة بعاليه.

(1) اجتياز جميع الاختبارات التي تقررها الشركة مع تحمل المتقدم مصاريف إجرائها.

 

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