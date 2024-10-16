الأربعاء 16 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

شروط الالتحاق بوظيفة ضابط بضائع بشركة مصر للطيران للشحن الجوي

مصر للطيران، فيتو
مصر للطيران، فيتو
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أعلنت الشركة القابضة لمصر للطيران عن حاجة شركة ASTAN ALLIANCE،  مصر للطيران للشحن الجوى لشغل وظيفتي ضابط بضائع عدد (۱۷) فرد / منظم تحميل طائرات عدد (٤٩ فردًا بنظام عقد عمل) أحد عشر شهرًا بالشروط الآتية:

الشروط المطلوبة: 

أولًا: وظيفة ضابط بضائع:

الحصول على مؤهل عال مناسب.

إجادة اللغة الإنجليزية إجادة تامة.

اجادة مهارات الحاسب الآلي.

اجتياز الاختبارات المقررة لشغل الوظيفة.

السن لا يزيد على (۳۰) عامًا عند نهاية الميعاد المحدد للتقديم على الموقع.

ذكور فقط

قبول العمل بنظام النوبات.

ثانيا: وظيفة منظم تحميل طائرات:

الحصول على شهادة الإعدادية.

الإلمام باللغة الإنجليزية.

اجتياز الاختبارات المقررة لشغل الوظيفة.

السن لا يزيد عن (٢٥) عامًا عند نهاية الميعاد المحدد للتقديم على الموقع.

ذكور فقط.

قبول العمل بنظام النوبات.

شروط عامة:

1- أن يكون المتقدمين من أبناء محافظة القاهرة الكبرى القاهرة، الجيزة، القليوبية أو المقيمين فيها إقامة دائمة على أن يكون العنوان مدونًا ببطاقة تحقيق الشخصية.

الانتهاء من تأدية الخدمة العسكرية والوطنية بدرجة أخلاق لا تقل عن جيدة جدًا أو الإعفاء منها.

- تقييم واختبار المتقدمين للتحقق من صلاحيتهم لشغل الوظيفة. ( تقدم الطلبات على الموقع الالكتروني المخصص لذلك هنا)

وذلك خلال الفترة من ٢٠٢٤/١١/٦ حتى ٢٠٢٤/١١/١٥. على أن يتم تقديم صورة من المستندات الآتية مع أول اختبار تقرره الشركة وهي:

- المؤهل الدراسي

شهادة الميلاد مميكنة حديثة

السيرة الذاتية (CV)

البطاقة الرقم القومي) سارية.

الموقف من الخدمة العسكرية كما هو موضح بعاليه.

عدد (۲) صورة شخصية ٦*٤.

 توريد المصروفات الإدارية المقررة بواقع (مائة جنيه) لخزينة الشركة لا ترد.

تطبيق القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها بالشركة.

لن يتم الاعتداد بأى طلبات غير مستوفاة للشروط الواردة بعاليه.

اجتياز جميع الاختبارات التي تقررها الشركة مع تحمل المتقدم مصاريف إجرائها.

 

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