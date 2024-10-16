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رياضة

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في السوبر المصري

فريق الزمالك
فريق الزمالك

يستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

ويواجه الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه نظيره بيراميدز في الدور قبل النهائي لبطولة كأس السوبر المصري. 

وعلى الجانب الآخر يواجه الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في الدور نصف النهائي على أن يواجه الفائز من المباراتين بعضهما على لقب كأس السوبر المصري.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في السوبر المصري 

 وتقام مباراة الزمالك وبيراميدز يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر الجاري على إستاد آل نهيان الساعة 4.05 عصرا.

فيما يلتقي يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر على استاد محمد بن زايد فريقا الأهلي وسيراميكا كليوباترا الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة. 

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز 

ومن المقرر أن تنقل مباراة الزمالك وبيراميدز عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية وأون تايم سبورتس. 

 

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته ظهر أمس الثلاثاء على ملعب النادي، استعدادًا لبطولة السوبر المحلي.

 

 

 

ووصل عبد الواحد السيد، مدير الكرة بنادي الزمالك، عصر أمس الثلاثاء إلى الإمارات رفقة عبد الله حسين إداري الفريق، ومصطفى ميلا مسؤول المهمات، وذلك من أجل الاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بإقامة بعثة الفريق الأول لكرة القدم التي تتوجه إلى الإمارات يوم الخميس المقبل استعدادًا لخوض السوبر المحلي، ومعاينة ملاعب التدريب. 

أزمة تواجه الزمالك قبل السوبر المصري 

 يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، أزمة كبيرة قبل انطلاق بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري، بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

 ويواجه الزمالك أزمة كبيرة بعد اقتراب غياب مصطفى الزناري عن بطولة السوبر المصري بسبب إصابته بتمزق في أربطة الكاحل من الدرجة الثانية.

كما أن محمود حمدي الونش لن يكون جاهزا للمشاركة في بطولة السوبر المصري رغم شفائه ومشاركته في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي. 

ويعاني الزمالك من وجود حمزة المثلوثي وحسام عبد المجيد فقط كقلبي دفاع في قائمة الفريق قبل انطلاق بطولة السوبر المصري. 

وسيضطر جوميز لتصعيد أحمد مجدي مدافع الزمالك 2005 ليكون بديلا للثنائي المثلوثي وحسام عبد المجيد حال تعرض أحدهما لإصابة. 

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز قرر سفر بعثة الأبيض إلى الإمارات يوم 17 أكتوبر الجاري، استعدادًا للمشاركة في بطولة السوبر المصري.

 

 

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موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في السوبر المصري والقنوات الناقلة

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