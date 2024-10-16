تعرف على موعد ومكان عزاء خالة الفنان أحمد زاهر

يقيم الفنان أحمد زاهر عزاء خالته سهير مصطفى يوم الخميس المقبل، بمسجد الشرطة، بعد وفاتها أمس الثلاثاء.

عزاء خالة أحمد زاهر

وكان الفنان هشام جمال، خطيب ليلى نجلة أحمد زاهر نشر استوري عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام قائلًا: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. عزاء المغفور لها بإذن الله السيدة سهير مصطفى يوم الخميس القادم 17 من الشهر الحالي بمسجد الشرطة قاعة الرزاق”.

ونعى أحمد زاهر خالته من خلال حسابه الخاص على إنستجرام قائلًا: “إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمه الله خالتي العزيزة، السيدة سهير مصطفى رياض الرجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة”.